¿Hay Colapinto para rato? La noticia que sacude al mundo de la Fórmula 1

Entre 2017 y 2021, fue parte de Mercedes, donde compartió equipo con Lewis Hamilton y contribuyó en los títulos de constructores. Tras dejar esa escudería, recaló en Sauber (posteriormente Stake F1 Team) hasta 2024. Al perder su asiento allí, regresó a Mercedes como piloto de reserva, rol que ocupa actualmente.

Según trascendió, el acuerdo con Cadillac ya está avanzado y restan detalles para la firma. El anuncio oficial podría concretarse durante el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, en la próxima semana.

Qué otros pilotos evalúa Cadillac para 2026

Además de Bottas, Cadillac apunta a Sergio “Checo” Pérez como posible compañero de equipo. El mexicano, hoy en Red Bull, atraviesa un presente con cierta incertidumbre en torno a su continuidad. En caso de que se confirme, la escudería estadounidense podría tener una dupla de enorme experiencia para encarar su primera temporada en la Fórmula 1.

Cómo impacta esto en Franco Colapinto y Alpine

Para Franco Colapinto, la confirmación de Bottas en Cadillac significa la desaparición de un competidor directo en la lucha por un asiento en Alpine. La escudería francesa había mostrado interés en el finlandés, principalmente por su experiencia, y hasta llegó a consultar a Mercedes sobre su situación.

El argentino, que aún no tiene asegurada su continuidad más allá de la presente temporada, ve con alivio cómo uno de los nombres más fuertes del mercado se encamina hacia otro destino.

En Alpine, la única certeza hoy es la continuidad de Pierre Gasly, cuyo contrato ya está confirmado para la próxima campaña. La segunda butaca, en cambio, permanece abierta y Colapinto busca consolidarse como la opción natural para ocuparla.

Qué viene ahora para el piloto argentino

Aunque el panorama se despejó parcialmente, la definición sobre el futuro de Colapinto aún está en suspenso. Alpine no atraviesa un gran momento deportivo y los resultados condicionan cada decisión de cara a los próximos años.

Con Bottas fuera de la ecuación, el argentino tendrá que seguir mostrando consistencia en su rendimiento y aprovechar cada oportunidad para convencer a los directivos de la escudería. Su juventud, proyección y el impacto que genera en el mercado latinoamericano son factores a su favor.

En definitiva, la noticia del inminente arribo de Bottas a Cadillac es positiva para Colapinto, pero no resuelve la incógnita central: si continuará como piloto de Alpine en 2026. Por ahora, el futuro del argentino sigue abierto, aunque con un competidor menos en la pelea.