Los videos de los brutales cruces entre hinchas chilenos y argentinos en Avellaneda

Embed

Fue así, que uno de ellos, cayó al vacío. Está internado en grave estado y debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Embed

Partido "cancelado" por la violencia en las tribunas

La violencia fue tal que la Conmebol tomó la decisión de dar por "cancelado" el encuentro. Es decir, no se reanudará en otro momento. Es una calificación más grave que la mera "suspensión". Ahora, el ente que regula el fútbol a nivel sudamericano, deberá decidir cómo se resuelve la llave entre Independiente y el club de Chile.

violencia en avellaneda secuencia La secuencia de la violencia en la tribuna alta de Independiente. El momento en que llegan los hinchas de independiente al sector en que estaba los de la U. de Chile. Uno de ellos, ya aparece en el lugar con un palo en sus manos. La barra de independiente se dirigió a la esquina de la tribuna donde los hinchas chilenos iniciaron la violencia. (Foto: A24.com)

La violencia en la Copa Libertadores, escribió anoche una de sus páginas más violentas del torneo.