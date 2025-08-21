En vivo Radio La Red
Los videos de los brutales cruces entre hinchas chilenos y argentinos en Avellaneda

El partido entre Independiente y la U. de Chile se canceló por los graves incidentes entre hinchas de ambos clubes en un sector de las plateas altas. Hay varios internados con lesiones, el más grave, cayó desde las alturas de la tribuna.

Violencia extrema entre hinchas de Independiente y la U. de Chile en Avellaneda. (Foto: Gentileza ABC color)

Lo que era una noche de fútbol en la Copa Libertadores terminó en violencia, escándalo y vergüenza. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se tuvo que suspender en Avellaneda. En realidad, la Conmebol lo "canceló", no se continuará. Los hinchas del club chileno, en un sector alto del estadio, comenzaron a arrojar todo tipo de elementos (palos, piedras y elementos destruidos de las butacas y los accesorios de los baños, entre otras cosas) contra los hinchas de Independiente.

En un momento, ya con el partido suspendido por el árbitro, la barra de Independiente cruzó todo el estadio, subió al sector en donde estaba la hinchada de la U. de Chile y agredieron - también, con todo lo que tuvieron a su alcance) a los visitantes.

Los hinchas chilenos primero se enfrentaron con los argentinos, pero luego intentaron huir como pudieron.

Con ese marco, hinchas del club trasandino, arriesgaron su vida trepando por una viga y sorteando un alambrado de separación, a una altura de un cuarto piso.

Fue así, que uno de ellos, cayó al vacío. Está internado en grave estado y debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Partido "cancelado" por la violencia en las tribunas

La violencia fue tal que la Conmebol tomó la decisión de dar por "cancelado" el encuentro. Es decir, no se reanudará en otro momento. Es una calificación más grave que la mera "suspensión". Ahora, el ente que regula el fútbol a nivel sudamericano, deberá decidir cómo se resuelve la llave entre Independiente y el club de Chile.

violencia en avellaneda secuencia
La secuencia de la violencia en la tribuna alta de Independiente. El momento en que llegan los hinchas de independiente al sector en que estaba los de la U. de Chile. Uno de ellos, ya aparece en el lugar con un palo en sus manos. La barra de independiente se dirigió a la esquina de la tribuna donde los hinchas chilenos iniciaron la violencia. (Foto: A24.com)

La violencia en la Copa Libertadores, escribió anoche una de sus páginas más violentas del torneo.

