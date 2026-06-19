Escándalo en el Mundial: la figura de la Selección de Marruecos será juzgado por abuso sexual

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el deportista la invitó a su casa a las afueras de la capital francesa alrededor de las 1:15 de la madrugada. El día de la presunta agresión, el plantel del Paris Saint-Germain se encontraba concentrado para disputar el clásico contra el Olympique de Marsella; sin embargo, Hakimi se encontraba solo en la vivienda debido a que estaba lesionado, mientras que su esposa —la actriz española Hiba Abouk— y sus hijos estaban de vacaciones en Dubái. La víctima declaró ante la justicia que el futbolista cometió una “penetración con los dedos” a pesar de su negativa expresa, además de besarla sin su consentimiento, hasta que ella logró zafarse de la situación mediante una patada y le envió un mensaje de texto a una amiga solicitando ayuda urgente.