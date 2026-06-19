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Escándalo en el Mundial: la figura de la Selección de Marruecos será juzgado por abuso sexual

El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso presentado por el futbolista, quien se encuentra actualmente disputando la cita máxima en Norteamérica. El proceso en los tribunales se llevará a cabo en los próximos meses.

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Escándalo en el Mundial: la figura de la Selección de Marruecos será juzgado por abuso sexual

Un fuerte impacto extrafutbolístico sacude la concentración de una de las delegaciones que compite en la Copa del Mundo. El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado en Francia por el delito de violación, luego de que la justicia de ese país ratificara su procesamiento. La confirmación oficial trascendió este viernes, tras conocerse que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó de forma definitiva el recurso presentado por el internacional marroquí contra la orden de elevación a juicio.

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El recorrido legal del lateral derecho sumó este dictamen clave tras varios meses de apelaciones. Durante el verano europeo de 2025, la fiscalía interviniente había solicitado formalmente que el exjugador del Real Madrid fuera sentado en el banquillo de los acusados. Si bien dicha medida judicial fue ratificada inicialmente en febrero, la defensa del deportista la recurrió en mayo. Con la desestimación de su apelación dictaminada hoy, quedó firme la realización del juicio para los próximos meses, aunque las autoridades judiciales todavía no han fijado la fecha exacta del proceso de manera pública.

De qué se acusa a la figura de Marruecos y cuándo ocurrió el hecho

La acusación formal por violación contra el defensor del PSG se inició en febrero de 2023, basada en una denuncia radicada por una joven por un incidente ocurrido en su domicilio de París. Según consta en la investigación y en las audiencias del caso, la víctima acudió el 25 de febrero de ese año a la comisaría de Nogent-sur-Marne para denunciar al futbolista, a quien había conocido previamente a través de la red social Instagram.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el deportista la invitó a su casa a las afueras de la capital francesa alrededor de las 1:15 de la madrugada. El día de la presunta agresión, el plantel del Paris Saint-Germain se encontraba concentrado para disputar el clásico contra el Olympique de Marsella; sin embargo, Hakimi se encontraba solo en la vivienda debido a que estaba lesionado, mientras que su esposa —la actriz española Hiba Abouk— y sus hijos estaban de vacaciones en Dubái. La víctima declaró ante la justicia que el futbolista cometió una “penetración con los dedos” a pesar de su negativa expresa, además de besarla sin su consentimiento, hasta que ella logró zafarse de la situación mediante una patada y le envió un mensaje de texto a una amiga solicitando ayuda urgente.

Qué dijeron la defensa y la acusación tras confirmarse el juicio oral

Las posturas de ambas partes exponen visiones completamente contrapuestas ante la inminente realización del debate penal:

  • La postura del futbolista: El defensor marroquí niega tajantemente los cargos y se declaró inocente a través de un comunicado en su cuenta de la plataforma X. Hakimi aseguró que espera el juicio “con muchas ganas” para poder expresarse y afirmó considerarse víctima de una historia falsa impulsada por su fama. Por su parte, su abogada defensora, Fanny Colin, restó dramatismo al fallo al señalar que esperaban la confirmación de la fecha y recordó que “de momento no se ha dicho que sea culpable de nada”.

  • La postura de la denunciante: La abogada de la acusación particular, Rachel-Flore Pardo, manifestó que la resolución judicial representa un profundo alivio tras más de tres años de batallas legales en las que su clienta fue "difamada y arrastrada por el fango" por la defensa del jugador. "Esta decisión trae alivia por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Trae esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual en el fútbol masculino", enfatizó la letrada.

Cómo afecta esta situación judicial a la Selección de Marruecos en el Mundial 2026

La resolución de la justicia francesa impacta directamente en el plano deportivo, ya que Achraf Hakimi se encuentra en los Estados Unidos capitaneando a la Selección de Marruecos en plena Copa del Mundo. El pasado domingo, el marcador lateral derecho fue titular en el encuentro de su país frente a Brasil disputado en la ciudad de Nueva York. A pesar del dictamen de procesamiento, la selección africana disputará este mismo viernes su segundo partido en el torneo internacional, manteniendo al futbolista enfocado en la competencia oficial mientras su entorno legal define la estrategia para el juicio venidero.

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