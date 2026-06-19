Escándalo en el Mundial: la figura de la Selección de Marruecos será juzgado por abuso sexual

Qué dijeron la defensa y la acusación tras confirmarse el juicio oral
Las posturas de ambas partes exponen visiones completamente contrapuestas ante la inminente realización del debate penal:
-
La postura del futbolista: El defensor marroquí niega tajantemente los cargos y se declaró inocente a través de un comunicado en su cuenta de la plataforma X. Hakimi aseguró que espera el juicio “con muchas ganas” para poder expresarse y afirmó considerarse víctima de una historia falsa impulsada por su fama. Por su parte, su abogada defensora, Fanny Colin, restó dramatismo al fallo al señalar que esperaban la confirmación de la fecha y recordó que “de momento no se ha dicho que sea culpable de nada”.
-
La postura de la denunciante: La abogada de la acusación particular, Rachel-Flore Pardo, manifestó que la resolución judicial representa un profundo alivio tras más de tres años de batallas legales en las que su clienta fue "difamada y arrastrada por el fango" por la defensa del jugador. "Esta decisión trae alivia por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Trae esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual en el fútbol masculino", enfatizó la letrada.
Cómo afecta esta situación judicial a la Selección de Marruecos en el Mundial 2026
La resolución de la justicia francesa impacta directamente en el plano deportivo, ya que Achraf Hakimi se encuentra en los Estados Unidos capitaneando a la Selección de Marruecos en plena Copa del Mundo. El pasado domingo, el marcador lateral derecho fue titular en el encuentro de su país frente a Brasil disputado en la ciudad de Nueva York. A pesar del dictamen de procesamiento, la selección africana disputará este mismo viernes su segundo partido en el torneo internacional, manteniendo al futbolista enfocado en la competencia oficial mientras su entorno legal define la estrategia para el juicio venidero.