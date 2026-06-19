Un hincha mexicano se burló de una fan surcoreana en el mundial y su vida se volvió una verdadera pesadilla

"Queremos transmitir un mensaje de respeto e inclusión", dice una parte de un duro comunicado de la FIFA. Para el ingeniero mexicano que se burló abiertamente de una influencer surcoreana, su "viveza" terminó de la peor manera.
Un ingeniero fue a la cancha y tuvo una desafortunada idea. Se burló de una mujer surcoreana, influencer en su país. Todo, mientras grababa un contenido para sus redes sociales. La FIFA tomo una dura decisión contra él, sumado a pésimas consecuencias a nivel personal y laboral.
Un mexicano y una broma pesada contra una influencer coreana tuvo un final que no se lo esperaba. (foto: A24.com)
"Queremos transmitir un mensaje de respeto e inclusión", dice una parte de un duro comunicado de la FIFA. Para el ingeniero mexicano que se burló abiertamente de una influencer surcoreana, su "viveza" terminó de la peor manera.
La entidad madre del fútbol mundial tomó la resolución de expulsarlo para siempre. Es decir, no podrá ver nunca más en su vida un partido organizado por la FIFA. Todo comenzó cuando en el partido entre Corea del Sur y Chequia una influencer coreana grababa uno de sus contenidos. Conocida como "Ino cat", mientras se grababa - tipo selfie - por detrás, un mexicano no paró de burlarse de ella.
Con saludos molestos, risotadas y lo peor: se llevaba los dedos a sus ojos para rasgarlos como tienen las personas orientales.
Al subir la imagen por parte de "Ino cat", el mexicano quedó mundialmente "escrachado". Como consecuencia, la FIFA intervino personalmente: le prohibieron para siempre ver partidos organizados por la FIFA y, además, invitaron a la influencer al estadio Azteca para ver el partido entre las selecciones de Corea y México.
Es solo la coronación de una pesadilla que comenzó al momento de hacer sus burlas. El torpe mexicano - que paradójicamente es ingeniero - tuvo un error de cálculo severo. En su vida personal tuvo muchos problemas desde entonces. Hasta perdió su trabajo.
El seleccionado coreano debutó el pasado 11 de junio contra Chequia en el Mundial 2026. Horas más tarde del inicio del torneo con México y Sudáfrica en el Azteca. En el estadio de Guadalajara, los orientales remontaron un partido para ganarlo por 2 a 1. Entre los hinchas de los "tigres de Asia", estaba "Ino cat".
Una influencer muy conocida en su país. Un mexicano no tuvo mejor idea que ridiculizarla mientras grababa. Por supuesto, esos gestos quedaron registrados y fueron su perdición. Burlarse de una influencer - en su propio contenido - no parece una acción muy inteligente. El mundo entero vio en minutos su total desubicación. Las consecuencias le cayeron en cascada.
La entidad que dirige Gianni Infantino se tomó unos días para una decisión drástica y justa: sancionó al aficionado mexicano que realizó gestos discriminatorios contra la influencer surcoreana Yoon Su-jin (Ino cat), conocida en redes sociales como Ino Cat, durante el partido entre Corea del Sur y República Checa disputado en Guadalajara.
La FIFA anunció el bloqueo del aficionado en todos los eventos organizados por la entidad y lanzó una señal pública contra la discriminación.
Además, invitó a Ino Cat a asistir especial al encuentro que este jueves. Justo el encuentro entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El resultado fue el triunfo para los aztecas, pero eso no importó. La FIFA explicó que quiere dar un inequívoco mensaje de respeto, inclusión y tolerancia. Un dato más: el partido coincidió con el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio.
Para Ulises Fernando Bernal Miramontes, su falta de tacto, ha sido el inicio de una pesadilla.
Es un ingeniero topógrafo y dirigente profesional mexicano que hasta mediados de junio de 2026 se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), una entidad que agrupa y representa a profesionales de esa especialidad en el estado mexicano de Jalisco.
Las consecuencias fueron inmediatas. El CITGEJ anunció que su Comité de Honor y Justicia evaluó el caso y decidió apartarlo de la presidencia de la institución. Posteriormente, el propio Bernal informó que presentó su renuncia para evitar que el colegio profesional quedara vinculado con el escándalo.
Además de perder su cargo dirigencial, recibió una fuerte ola de repudio público. Miles de usuarios en redes sociales criticaron su conducta, mientras numerosos aficionados mexicanos pidieron disculpas a Ino Cat y señalaron que el gesto no representaba a la sociedad mexicana. Incluso hubo pedidos para que organismos públicos y privados revisaran vínculos laborales o contractuales relacionados con él.
Bernal difundió luego un video de disculpas en el que reconoció su error, afirmó estar arrepentido, pidió perdón a la influencer, a la comunidad coreana y a los mexicanos que se sintieron avergonzados por lo ocurrido. También aseguró haber intentado contactar personalmente a Ino Cat para ofrecerle una disculpa cara a cara.
Hasta se dijo en un primer momento que había perdido su trabajo, pero eso no pudo confirmares. Pero su padecimiento sigue. En la vida profesional y como simple hincha de su selección Y ya comenzó a pagar: no pudo estar cuando el "Tri" ganó el partido y se convirtió en el primer clasificado a los 16avos de final, la ronda adicional de este mundial. Extraño para un ingeniero, no hacer los cálculos mínimos antes de semejante falta de respeto.