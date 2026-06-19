Un hincha mexicano se burló de una fan surcoreana en el mundial y su vida se volvió una verdadera pesadilla

Es solo la coronación de una pesadilla que comenzó al momento de hacer sus burlas. El torpe mexicano - que paradójicamente es ingeniero - tuvo un error de cálculo severo. En su vida personal tuvo muchos problemas desde entonces. Hasta perdió su trabajo.

Una broma pesada y desubicada, que terminó muy mal

El seleccionado coreano debutó el pasado 11 de junio contra Chequia en el Mundial 2026. Horas más tarde del inicio del torneo con México y Sudáfrica en el Azteca. En el estadio de Guadalajara, los orientales remontaron un partido para ganarlo por 2 a 1. Entre los hinchas de los "tigres de Asia", estaba "Ino cat".

Una influencer muy conocida en su país. Un mexicano no tuvo mejor idea que ridiculizarla mientras grababa. Por supuesto, esos gestos quedaron registrados y fueron su perdición. Burlarse de una influencer - en su propio contenido - no parece una acción muy inteligente. El mundo entero vio en minutos su total desubicación. Las consecuencias le cayeron en cascada.

influencer y el sancionado La influencer ridiculizada fue invitada al partido por la FIFA. El mexicano, pese a pedir perdón, no podrá ver nunca más un partido organizado por la FIFA. (Foto: A24.com)

Prohibido de por vida para la FIFA

La entidad que dirige Gianni Infantino se tomó unos días para una decisión drástica y justa: sancionó al aficionado mexicano que realizó gestos discriminatorios contra la influencer surcoreana Yoon Su-jin (Ino cat), conocida en redes sociales como Ino Cat, durante el partido entre Corea del Sur y República Checa disputado en Guadalajara.

La FIFA anunció el bloqueo del aficionado en todos los eventos organizados por la entidad y lanzó una señal pública contra la discriminación.

Además, invitó a Ino Cat a asistir especial al encuentro que este jueves. Justo el encuentro entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El resultado fue el triunfo para los aztecas, pero eso no importó. La FIFA explicó que quiere dar un inequívoco mensaje de respeto, inclusión y tolerancia. Un dato más: el partido coincidió con el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio.

Para Ulises Fernando Bernal Miramontes, su falta de tacto, ha sido el inicio de una pesadilla.

De "gracioso" a sufrir una condena social intensa

Es un ingeniero topógrafo y dirigente profesional mexicano que hasta mediados de junio de 2026 se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), una entidad que agrupa y representa a profesionales de esa especialidad en el estado mexicano de Jalisco.

Las consecuencias fueron inmediatas. El CITGEJ anunció que su Comité de Honor y Justicia evaluó el caso y decidió apartarlo de la presidencia de la institución. Posteriormente, el propio Bernal informó que presentó su renuncia para evitar que el colegio profesional quedara vinculado con el escándalo.

Además de perder su cargo dirigencial, recibió una fuerte ola de repudio público. Miles de usuarios en redes sociales criticaron su conducta, mientras numerosos aficionados mexicanos pidieron disculpas a Ino Cat y señalaron que el gesto no representaba a la sociedad mexicana. Incluso hubo pedidos para que organismos públicos y privados revisaran vínculos laborales o contractuales relacionados con él.

Bernal difundió luego un video de disculpas en el que reconoció su error, afirmó estar arrepentido, pidió perdón a la influencer, a la comunidad coreana y a los mexicanos que se sintieron avergonzados por lo ocurrido. También aseguró haber intentado contactar personalmente a Ino Cat para ofrecerle una disculpa cara a cara.

Hasta se dijo en un primer momento que había perdido su trabajo, pero eso no pudo confirmares. Pero su padecimiento sigue. En la vida profesional y como simple hincha de su selección Y ya comenzó a pagar: no pudo estar cuando el "Tri" ganó el partido y se convirtió en el primer clasificado a los 16avos de final, la ronda adicional de este mundial. Extraño para un ingeniero, no hacer los cálculos mínimos antes de semejante falta de respeto.