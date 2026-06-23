La furia de la China Suárez con una mujer que se acercó a Mauro Icardi en un boliche: "La agarró de los pelos"

Y agregó sobre esa situación que desató la rápida y furiosa reacción de la actriz: "¡Para qué! La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió".

"En un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida", continuó la panelista.

Y remarcó sobre ese momento de tensión en la madrugada: "A la China no le gustó nada y la corrió. La seguridad la iba a sacar del lugar a esta chica pero después no porque va siempre ahí".

Molinari remarcó que los datos le llegaron de fuentes directas que presenciaron ese momento y apuntó: "Mi amiga que va mucho ahí me dijo ‘ella (Suárez) le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él (Icardi) le dio cabida’".

Rocío Pardo habló a fondo de la China Suárez y su vínculo con Rufina

Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré, se refirió a la China Suárez y contó cómo manejan en familia la exposición mediática de Rufina y el impacto en su vida cotidiana.

"¿Hablás con la mamá de Rufina?", le preguntaron en una nota para Infobae. "Sí, sí, nos llevamos bien", respondió Pardo, yuego profundizó en su mirada sobre la convivencia familiar: "Es lo que yo siempre digo, es la mamá de Rufi. El respeto y la buena onda considero que tienen que estar, es fundamental que estén".

"Ellos vinieron de un año de mucha exposición mediática. ¿Cómo lo manejan? Porque tiene 12 años, ve, googlea. ¿Hay un trabajo familiar ahí?", consultó la periodista Tatiana Schapiro.

"Sí, yo creo que ella es muy madura, por ahí ve comentarios y los pasa. Como que tiene una cabecita que a mí me sorprende. Yo creo que tiene que ver mucho con la enseñanza de ambos, de tratar de hacerle entender cómo es la familia y que no te tenés que creer ni lo bueno ni lo malo", destacó la actriz.

Y agregó sobre ese vínculo familiar con la hija de su marido: "Vos tenés que entender quién es tu mamá, vos tenés que entender quién es tu papá, saber lo que son ellos con vos. El de afuera muchas veces hay cosas que no sabe, opina desde un lugar de información que llega, nada más, no de la historia completa. Entonces, no te podés quedar con algo que dice alguien que no lo vivió, que no estuvo en la mesa chica".

Por último, Rocío Pardo destacó el rol de Nicolás Cabré como padre y la relación cercana que mantiene con su hija: "Por suerte ellos (Cabré y Suárez) tienen mucha conversación. Y él es un papá que se ocupa 100 por ciento, le encanta".