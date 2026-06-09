Guerra total en España: la picante burla del Atlético tras rechazar la millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

But la historia no terminó ahí. Minutos después, el Atlético publicó un segundo mensaje, presentado como un “comunicado oficial” con aclaraciones socarronas sobre el comunicado oficial del Madrid. En ese texto, el club respondió punto por punto al escrito del Real, arrancando con una referencia irónica a un video de la visita del Papa León XIV al Bernabéu: “Se nos cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti”.

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Qué decía el mensaje del Atlético de Madrid para Florentino Pérez

El remate de la publicación digital apuntó directo hacia la máxima autoridad del conjunto merengue, trayendo a colación una histórica disputa vinculada a la captación de talentos juveniles en las categorías inferiores de la ciudad.

Para rematar, el Atlético sumó una posdata con una nueva ironía: “P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejan de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!”. El mensaje hace referencia a los fichajes de juveniles rojiblancos por parte del club blanco en los últimos años, un tema que siempre genera polémica en la capital española y que dinamitó el histórico pacto de no agresión entre ambos clubes.

Por qué el Real Madrid ofertó por Julián Álvarez

El intento de fichaje de la Araña se gestó como una promesa de campaña institucional de alto impacto para sacudir el tablero del fútbol mundial. La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez llegó después de que Florentino Pérez anunciara que, si ganaba las elecciones, iría por “uno de los mejores jugadores del mundo”, sin considerar a Olise, Haaland y Kane.

Finalmente, el club blanco confirmó que la propuesta era por el delantero argentino, pero el Atlético fue tajante: no hay negociación posible y la cláusula de rescisión es la única vía de salida. De esta manera, cualquier club que pretenda quedarse con el atacante surgido en River Plate deberá abonar la totalidad de su millonaria cláusula de rescisión de 500 millones de euros de manera unilateral.