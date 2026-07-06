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La tajante reacción de Gianinna Maradona tras los fuertes insultos de Matías Morla

En La mañana de Lape, Gianinna Maradona respondió sobre los polémicos audios de Matías Morla.

6 jul 2026, 16:36
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La tajante reacción de Gianinna Maradona tras los fuertes insultos de Matías Morla

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La tajante reacción de Gianinna Maradona tras los fuertes insultos de Matías Morla

Los audios de Matías Morla en los que se refería de forma despectiva a Gianinna Maradona se escucharon durante el juicio por la muerte de Diego, y pese a las disculpas del exapoderado del 10, la hija menor de Claudia Villafañe fue al hueso antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro.

"Son gordas, malas y desagradecidas", había enfatizado Morla en un mensaje de WhatsApp enviado a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona. Enfurecido, había continuado con una serie de insultos hacia Gianinna, aludiendo a una foto que circulaba de Diego con la cabeza vendada tras la cirugía, abrazado a Luque.

A su vez, el neurólogo había respondido a su amigo en los mismos términos hirientes.

Durante la audiencia de la semana pasada, Morla se retractó públicamente de sus dichos y pidió disculpas, argumentando que se trataba de un chat de 2020 enviado en medio de una guerra con la familia, cuando —según dijo— estaban todos "sacados de quicio". Se mostró arrepentido y avergonzado por lo dicho.

Sin embargo, Gianinna no le creyó nada. "No fueron disculpas sentidas para nada. Nada bueno puede venir de esa persona", afirmó ante el cronista de La mañana de Lape (América TV).

Y siguió: "Me causó rechazo, pero habla más de lo que es él realmente hablando en privado de lo que es públicamente".

Para cerrar, fue categórica: "Está muy bien adiestrado. No le creo para nada", concluyó, descreída del mea culpa de Matías Morla.

¿Cuál fue el gesto de Leopoldo Luque indignó a las hijas de Maradona durante el juicio?

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna contó que Leopoldo Luque mostró la autopsia de su padre sin ningún tipo de consideración.

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", disparó días atrás en diálogo con el ciclo de Mariana Fabbiani, DDM.

Al finalizar, Gianinna fue tajante: "Fue algo que hizo a propósito". Y, por último, sobre el médico, no dejó lugar a dudas: "Va por la vida cag... en la gente".

     

 

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