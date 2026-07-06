La tajante reacción de Gianinna Maradona tras los fuertes insultos de Matías Morla

Sin embargo, Gianinna no le creyó nada. "No fueron disculpas sentidas para nada. Nada bueno puede venir de esa persona", afirmó ante el cronista de La mañana de Lape (América TV).

Y siguió: "Me causó rechazo, pero habla más de lo que es él realmente hablando en privado de lo que es públicamente".

Para cerrar, fue categórica: "Está muy bien adiestrado. No le creo para nada", concluyó, descreída del mea culpa de Matías Morla.

¿Cuál fue el gesto de Leopoldo Luque indignó a las hijas de Maradona durante el juicio?

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna contó que Leopoldo Luque mostró la autopsia de su padre sin ningún tipo de consideración.

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", disparó días atrás en diálogo con el ciclo de Mariana Fabbiani, DDM.

Al finalizar, Gianinna fue tajante: "Fue algo que hizo a propósito". Y, por último, sobre el médico, no dejó lugar a dudas: "Va por la vida cag... en la gente".