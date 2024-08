Estalló la polémica "sexual" en las JJ.OO. por una pelea de boxeo: los otros casos que generaron revuelo

"No es justo, no es justo", repetía la boxeadora italiana para marcar que entre ambas hay una diferencia insalvable. La potencia de Khelif es mucho mayor porque tiene cromosomas masculinos. La polémica exige ahora una definición del COI - Comité Olímpico Internacional - porque Khelif fue declarada ganadora y seguirá compitiendo. Además, no es la única pugilistas con cromosomas "XY" (masculinos) admitidas en París 2024.