Experiencia y protagonismo: quiénes son los jugadores más grandes que disputarán la Liga Profesional 2026

Con pasado en clubes importantes como Boca e Independiente, el chaqueño se consolidó como un referente en Sarmiento, donde logró continuidad y liderazgo. Su presencia será clave no solo dentro del campo de juego, sino también en el vestuario, en un plantel que suele apoyarse en la experiencia para competir en una categoría cada vez más pareja.

Qué otros referentes superan los 40

Apenas unos meses más joven aparece José Sosa, uno de los nombres más identificados con la experiencia en el fútbol argentino. El mediocampista de Estudiantes de La Plata tendrá 40 años y seguirá defendiendo la camiseta del Pincha en esta nueva temporada.

Sosa llega al torneo tras un 2025 exitoso, en el que se consagró campeón del Trofeo de Campeones frente a Platense. Más allá de la edad, continúa siendo una de las piezas de referencia del equipo platense, tanto por su calidad futbolística como por su rol de líder dentro del grupo.

Quiénes completan la lista de los más longevos

Con 39 años, otros dos futbolistas destacados completan el grupo de los más veteranos del certamen. Uno de ellos es Enzo Pérez, histórico mediocampista que cerró su ciclo en River a finales de 2025 y llegó recientemente a Argentinos Juniors en condición de libre.

El mendocino ya sumó minutos en la pretemporada y participó de un amistoso frente a Sacachispas, dando las primeras señales de su adaptación al Bicho. Su llegada aportó jerarquía y experiencia a un equipo que suele apostar por el orden y el equilibrio en la mitad de la cancha.

El otro nombre es el del arquero Jorge “Fatura” Broun, quien renovó su contrato y seguirá defendiendo el arco de Rosario Central. A los 39 años, el experimentado guardameta continúa siendo una pieza clave del Canalla, donde su regularidad y liderazgo lo sostienen como titular indiscutido.

Experiencia en un torneo cada vez más joven

La presencia de estos futbolistas contrasta con el perfil general del campeonato, marcado por la juventud y la proyección. En ese contexto, los jugadores más grandes aportan lectura del juego, manejo de los tiempos y una cuota de calma en momentos de presión.

La Liga Profesional 2026 combinará, una vez más, juventud y experiencia, en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

El certamen comenzará el jueves 22 de enero, con el arranque del Torneo Apertura. El partido inaugural será entre Aldosivi y Defensa y Justicia, desde las 17 horas, dando inicio a una nueva temporada del fútbol argentino en la que los años no siempre pesan más que la jerarquía.