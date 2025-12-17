El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances y gastos millonarios

Denuncias ante la Conmebol y una causa judicial en curso

La intimación se suma a otra acción impulsada esta semana por el Gobierno. El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción y antisoborno del organismo regional.

En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según Bullrich, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.

Paralelamente, estos hechos se inscriben en el marco de una investigación judicial que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N.º 10. La causa analiza las operaciones de la firma Real Central SRL y de dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de altos dirigentes del fútbol argentino.

tapiajpg En una nueva ofensiva contra la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.

La respuesta de la AFA

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra las autoridades del fútbol argentino. En un comunicado, afirmaron haber enfrentado “un ataque coordinado del Ministerio de Justicia, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo”, y cuestionaron los intentos de la IGJ de intervenir en el funcionamiento interno de la entidad.

También criticaron la postura del Gobierno a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, al sostener que va “en contra de la libertad de los clubes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”.

“En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”, concluyeron desde la entidad, en un mensaje que volvió a tensar la relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino.