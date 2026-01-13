En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Jack Doohan
FÓRMULA 1

Fin de ciclo: Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto

La escudería Alpine oficializó la salida de Jack Doohan luego de confirmar que Franco Colapinto continuará como piloto en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El australiano firmó la desvinculación de común acuerdo y buscará relanzar su carrera en otra categoría.

La reconfiguración del proyecto deportivo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene una de sus consecuencias más importantes confirmadas. En las últimas horas, la escudería francesa anunció oficialmente la salida de Jack Doohan, quien dejará de formar parte del equipo luego de quedar relegado tras la confirmación de la continuidad de Franco Colapinto.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del equipo, donde se informó que la desvinculación se dio “de mutuo acuerdo”. De esta manera, Doohan no ocupará una butaca en Alpine en el próximo campeonato mundial y queda habilitado para buscar nuevos rumbos profesionales.

image

Qué dijo Alpine sobre la salida de Jack Doohan

En el comunicado oficial, la escudería fue clara respecto de los términos de la decisión. “BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y permitirle buscar otras oportunidades profesionales”, informó el equipo francés.

El mensaje también destacó el recorrido del piloto australiano dentro de la estructura. “Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024”, señaló Alpine, subrayando un hito importante dentro de su programa de formación.

Por último, el equipo expresó su agradecimiento por el tiempo compartido. “El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, concluyó el comunicado.

Por qué Doohan quedó fuera del proyecto 2026

La salida del australiano se produce en un contexto clave: la confirmación de que Franco Colapinto continuará como piloto de Alpine en la temporada 2026. La decisión de sostener al argentino dentro del equipo terminó de definir el escenario y dejó a Doohan sin lugar en la estructura para el próximo año.

Si bien Alpine evitó profundizar en los motivos deportivos, el anuncio marca un punto de inflexión en el proyecto y un cambio de rumbo claro en la conformación de su plantel de pilotos. Con la butaca ya asignada para 2026, Doohan optó por firmar la desvinculación y abrir una nueva etapa en su carrera.

Cuál fue el recorrido de Doohan en Alpine

Jack Doohan formó parte del programa de Alpine durante cuatro años y fue uno de los pilotos desarrollados por la academia de la escudería. Su debut en la Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, convirtiéndose en el primer piloto surgido íntegramente de ese sistema en llegar a una carrera oficial con el equipo.

Ese antecedente le dio visibilidad y proyección, aunque no alcanzó para consolidarse como una pieza estable dentro del proyecto a largo plazo. Con la planificación de 2026 ya definida, el australiano quedó fuera de la ecuación y debió replantear su futuro inmediato.

Dónde continuará su carrera Jack Doohan

Si bien Alpine no confirmó oficialmente su próximo destino, se presume que Doohan competirá en la Súper Fórmula durante la temporada 2026. La categoría japonesa aparece como una opción estratégica para mantenerse en actividad y relanzar su carrera con la mira puesta en un posible regreso a la Fórmula 1 en 2027.

En ese contexto, Kondo Racing surge como su posible equipo. La escudería cuenta con un vehículo propulsado por Toyota, con motor de la misma marca, y se prevé que Doohan sea uno de los pilotos con aspiraciones a pelear por el título en la Súper Fórmula 2026.

Un cambio que marca el rumbo de Alpine

La salida de Doohan y la continuidad de Colapinto confirman el camino elegido por Alpine de cara al nuevo reglamento y a los desafíos que se vienen. El equipo francés apuesta por redefinir su estructura y tomar decisiones firmes en un momento clave del proyecto.

Para Doohan, se cierra una etapa formativa dentro de la Fórmula 1 y se abre otra, lejos del Gran Circo pero con la intención de mantenerse competitivo. Para Alpine, en tanto, el anuncio termina de ordenar el escenario rumbo a 2026, con Franco Colapinto ya confirmado como parte central de su futuro inmediato.

