Así quedó el fixture del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026: cuándo se jugará el Superclásico

Un día después del sorteo realizado en Ezeiza, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el fixture completo de la temporada 2026, que incluirá el Torneo Apertura y el Clausura.
Boca recibirá a Riestra en la primera fecha, mientras que River visitará a Barracas Central. Los equipos ya conocen a los rivales que enfrentarán en cada jornada del campeonato.
Cuándo se jugará el Superclásico.
Un día después del sorteo realizado en Ezeiza, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el fixture completo de la temporada 2026, que incluirá el Torneo Apertura y el Clausura.
El calendario llega con cruces destacados desde la primera fecha y con la confirmación del Superclásico en el fin de semana del 19 de abril, por la fecha 15, nuevamente en el estadio Monumental.
El segundo Superclásico del año se disputará en el Clausura, con fecha a confirmar.
Fecha 1 – Fin de semana del 25/01
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán
Fecha 2 – Semana del 28/01
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Huracán – Independiente Rivadavia
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 – Fin de semana del 01/02
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Boca · Independiente · San Lorenzo · Deportivo Riestra · Talleres · Instituto · Platense · Vélez · Estudiantes · Gimnasia Mendoza · Lanús · Newell’s · Defensa y Justicia · Central Córdoba · Unión
River · Racing · Huracán · Barracas Central · Belgrano · Estudiantes Río Cuarto · Argentinos · Tigre · Gimnasia La Plata · Independiente Rivadavia · Banfield · Rosario Central · Aldosivi · Atlético Tucumán · Sarmiento
La Liga Profesional 2026 conservará el mismo formato de esta temporada:
La novedad será el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, reemplazando a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos.
El Torneo Apertura comenzará el 25 de enero, mientras que el Clausura se jugará después del Mundial 2026, con fecha a confirmar.