En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Liga Profesional
Superclásico
AFA

Así quedó el fixture del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026: cuándo se jugará el Superclásico

Boca recibirá a Riestra en la primera fecha, mientras que River visitará a Barracas Central. Los equipos ya conocen a los rivales que enfrentarán en cada jornada del campeonato.

Cuándo se jugará el Superclásico. 

Cuándo se jugará el Superclásico. 

Un día después del sorteo realizado en Ezeiza, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el fixture completo de la temporada 2026, que incluirá el Torneo Apertura y el Clausura.

Leé también Se sorteó el Apertura y el Clausura de la Liga Profesional 2026: los grupos y en qué zona están Boca y River
se sorteo el apertura y el clausura de la liga profesional 2026: los grupos y en que zona estan boca y river

El calendario llega con cruces destacados desde la primera fecha y con la confirmación del Superclásico en el fin de semana del 19 de abril, por la fecha 15, nuevamente en el estadio Monumental.

Boca y River: cómo debutan en el Apertura 2026

  • Boca hará su estreno como local frente a Deportivo Riestra en La Bombonera.
  • River visitará a Barracas Central en el arranque de la Zona B.

El segundo Superclásico del año se disputará en el Clausura, con fecha a confirmar.

trofeo-lpf_862x485
Los equipos ya conocen a los rivales que enfrentar&aacute;n en cada jornada del campeonato.

Los equipos ya conocen a los rivales que enfrentarán en cada jornada del campeonato.

Fixture del Torneo Apertura 2026: primeras fechas

Fecha 1 – Fin de semana del 25/01

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán

Fecha 2 – Semana del 28/01

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 – Fin de semana del 01/02

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

pelota-clausura-2025-2059605.jpg (1)
La Liga Profesional de F&uacute;tbol defini&oacute; la programaci&oacute;n de los torneos de Primera Divisi&oacute;n.

La Liga Profesional de Fútbol definió la programación de los torneos de Primera División.

Cómo quedan las zonas de la Liga Profesional 2026

Zona A

Boca · Independiente · San Lorenzo · Deportivo Riestra · Talleres · Instituto · Platense · Vélez · Estudiantes · Gimnasia Mendoza · Lanús · Newell’s · Defensa y Justicia · Central Córdoba · Unión

Zona B

River · Racing · Huracán · Barracas Central · Belgrano · Estudiantes Río Cuarto · Argentinos · Tigre · Gimnasia La Plata · Independiente Rivadavia · Banfield · Rosario Central · Aldosivi · Atlético Tucumán · Sarmiento

Formato de los torneos: qué se mantiene y qué cambia en 2026

La Liga Profesional 2026 conservará el mismo formato de esta temporada:

  • Dos zonas de 15 equipos.
  • Fase de grupos y playoffs a partido único desde octavos de final.
  • Los ocho mejores de cada zona avanzan a la etapa eliminatoria.

La novedad será el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, reemplazando a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos.

El Torneo Apertura comenzará el 25 de enero, mientras que el Clausura se jugará después del Mundial 2026, con fecha a confirmar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Liga Profesional Superclásico River Boca
Notas relacionadas
Se sorteó la Copa Argentina 2026: quiénes serán los rivales de los equipos de la Liga Profesional
Las zonas de Boca y River en la Liga Profesional: por qué el Xeneize fue "perjudicado"
Se define la Liga Profesional: cuándo se juegan los partidos de semifinal del Torneo Clausura 2025

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar