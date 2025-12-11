Así quedó el fixture del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026: cuándo se jugará el Superclásico

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán

Fecha 2 – Semana del 28/01

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 – Fin de semana del 01/02

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

La Liga Profesional de Fútbol definió la programación de los torneos de Primera División.

Cómo quedan las zonas de la Liga Profesional 2026

Zona A

Boca · Independiente · San Lorenzo · Deportivo Riestra · Talleres · Instituto · Platense · Vélez · Estudiantes · Gimnasia Mendoza · Lanús · Newell’s · Defensa y Justicia · Central Córdoba · Unión

Zona B

River · Racing · Huracán · Barracas Central · Belgrano · Estudiantes Río Cuarto · Argentinos · Tigre · Gimnasia La Plata · Independiente Rivadavia · Banfield · Rosario Central · Aldosivi · Atlético Tucumán · Sarmiento

Formato de los torneos: qué se mantiene y qué cambia en 2026

La Liga Profesional 2026 conservará el mismo formato de esta temporada:

Dos zonas de 15 equipos.

Fase de grupos y playoffs a partido único desde octavos de final.

Los ocho mejores de cada zona avanzan a la etapa eliminatoria.

La novedad será el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, reemplazando a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos.

El Torneo Apertura comenzará el 25 de enero, mientras que el Clausura se jugará después del Mundial 2026, con fecha a confirmar.