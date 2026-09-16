El nuevo "título" que puede ganar Lionel Messi: qué es la Campeones Cup y cuándo juega el Inter Miami

Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul al duelo decisivo

La definición significará el punto de partida para el ciclo del Kily González al frente de Las Garzas. El entrenador de 52 años tuvo su primera práctica al mando del plantel este martes y encara su cuarta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino.

Por su parte, Cruz Azul desembarca en Estados Unidos ostentando los títulos del Clausura 2026 y el Trofeo Campeón de Campeones de México, además de ubicarse en la cuarta posición del Apertura 2026. Dentro de su plantilla destaca el argentino José Paradela como una de las principales figuras, sumando cuatro goles y tres asistencias en el torneo.

Quiénes son los últimos campeones de la Campeones Cup

Desde su creación en 2018, la copa ha quedado repartida entre clubes norteamericanos y mexicanos, recordando que la edición 2020 no se realizó debido a la pandemia de COVID-19: