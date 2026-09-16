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El nuevo "título" que puede ganar Lionel Messi: qué es la Campeones Cup y cuándo juega el Inter Miami

Inter Miami se mide ante Cruz Azul en la Campeones Cup. Messi busca su título 49 en el estreno del Kily González como DT de Las Garzas.

LioInter Miami se mide ante Cruz Azul en la Campeones Cup. 

LioInter Miami se mide ante Cruz Azul en la Campeones Cup. 

El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena internacional con la oportunidad de sumar una nueva estrella a sus vitrinas. Este miércoles por la noche, Las Garzas se enfrentarán mano a mano ante Cruz Azul en el Nu Stadium por la Campeones Cup, un duelo decisivo que además marcará el estreno oficial de Cristian "Kily" González en el banco de suplentes del conjunto estadounidense.

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Lionel Messi. 

El astro rosarino llega a este compromiso en una forma contundente: tras su participación en el Mundial 2026, la Pulga registra siete goles y cinco asistencias en apenas ocho partidos disputados con Inter Miami. Frente a él estará la Máquina Cementera, rival con un fuerte significado en su etapa norteamericana, ya que fue su primer oponente al debutar en la Leagues Cup 2023 con un recordado golazo de tiro libre. De conseguir la victoria, Messi estaría alzando el trofeo número 49 de su carrera profesional.

Qué es la Campeones Cup y cómo se clasifica a este torneo

Se trata de un trofeo que se disputó por primera vez en 2018 producto de un acuerdo comercial conjunto entre la Major League Soccer y la Liga MX. A pesar de no estar organizada por la Concacaf ni contar con el aval de la FIFA, la competición exige méritos deportivos estrictos para formar parte del cruce. Para competir en la Campeones Cup los clubes deben coronarse campeones de sus respectivas ligas, descartando invitaciones por popularidad o figuras mediáticas.

En esta ocasión, Inter Miami se ganó su lugar tras conquistar la MLS en 2025, mientras que Cruz Azul hizo lo propio al consagrarse en el certamen mexicano. Desde la Major League Soccer destacaron la relevancia del choque: “Se siente menos como un amistoso si sabemos que Messi podría levantar su título 49”, enfatizaron en la previa.

Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul al duelo decisivo

La definición significará el punto de partida para el ciclo del Kily González al frente de Las Garzas. El entrenador de 52 años tuvo su primera práctica al mando del plantel este martes y encara su cuarta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino.

Por su parte, Cruz Azul desembarca en Estados Unidos ostentando los títulos del Clausura 2026 y el Trofeo Campeón de Campeones de México, además de ubicarse en la cuarta posición del Apertura 2026. Dentro de su plantilla destaca el argentino José Paradela como una de las principales figuras, sumando cuatro goles y tres asistencias en el torneo.

Quiénes son los últimos campeones de la Campeones Cup

Desde su creación en 2018, la copa ha quedado repartida entre clubes norteamericanos y mexicanos, recordando que la edición 2020 no se realizó debido a la pandemia de COVID-19:

  • 2018: Tigres UANL

  • 2019: Atlanta United

  • 2021: Columbus Crew

  • 2022: New York City FC

  • 2023: Tigres UANL

  • 2024: Club América

  • 2025: Toluca FC

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