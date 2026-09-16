Despedida confirmada: se conocieron los detalles del homenaje que la AFA le hará a Lionel Messi en el Monumental

La confirmación llega semanas después de que el 31 de agosto Lionel Messi comunicara su retiro de la Selección Argentina tras casi dos décadas de carrera. Aquel anuncio oficial se concretó a través de una emotiva carta publicada en sus canales digitales: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, había manifestado el '10'.

Cuándo y contra quiénes jugará la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina completará una serie de tres partidos amistosos en el país entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. La actividad comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la delegación se trasladará a la capital para disputar los dos duelos restantes en la cancha de River Plate: recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y el mencionado cruce ante Benín el 6 de octubre.

Estos enfrentamientos fueron categorizados como amistosos Clase A por la FIFA, circunstancia reglamentaria que habilitará a los futbolistas castigados a comenzar a purgar sus respectivas sanciones disciplinarias. Los jugadores que deberán empezar a cumplir sus penas son Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Asimismo, la AFA deberá organizar los espectáculos respetando los límites de aforo dictaminados por la entidad madre del fútbol mundial tras los incidentes registrados en el último campeonato del mundo. El primer duelo frente a Bolivia en Córdoba se jugará con una restricción del 50% de la capacidad de la tribuna, al tiempo que el límite permitido para los choques en Buenos Aires se mantiene aún en suspenso.