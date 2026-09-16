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Despedida confirmada: se conocieron los detalles del homenaje que la AFA le hará a Lionel Messi en el Monumental

Lionel Messi fue convocado para la fecha FIFA y se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre. La AFA organiza un homenaje especial.

Lionel Messi fue convocado para la fecha FIFA y se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre.

Lionel Messi fue convocado para la fecha FIFA y se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre.

Tras haber anunciado semanas atrás el punto final a su gloriosa trayectoria con la camiseta albiceleste, Lionel Messi tendrá su merecido homenaje dentro del campo de juego para despedirse cara a cara de la hinchada. El capitán de la Selección Argentina fue incluido oficialmente en la lista de convocados emitida por Lionel Scaloni para disputar la próxima ventana de amistosos internacionales, fijándose el encuentro del 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental como la fecha exacta de su adiós definitivo.

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Lionel Messi 

A través de un video difundido en las redes sociales del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la casa madre del fútbol argentino empezó a revelar parte de la logística y de los festejos que acompañarán la jornada histórica. La iniciativa contó con el aval previo del entrenador santafesino para garantizar que la jornada se transforme en un evento inolvidable para todo el público presente.

Cómo será el homenaje de la AFA para la despedida de Lionel Messi

El plan institucional busca reunir al grupo de futbolistas que acompañó al rosarino en la consecución de la tercera estrella de la historia argentina en el certamen ecuménico disputado en Medio Oriente. “Vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”, confirmó el mandatario de la AFA.

A su vez, Tapia remarcó que la gestión para citar a Messi se destrabó tras un diálogo fluido con la conducción técnica: “A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó emocionado el dirigente deportivo al proyectar la función despedida del astro.

La confirmación llega semanas después de que el 31 de agosto Lionel Messi comunicara su retiro de la Selección Argentina tras casi dos décadas de carrera. Aquel anuncio oficial se concretó a través de una emotiva carta publicada en sus canales digitales: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, había manifestado el '10'.

Cuándo y contra quiénes jugará la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina completará una serie de tres partidos amistosos en el país entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. La actividad comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la delegación se trasladará a la capital para disputar los dos duelos restantes en la cancha de River Plate: recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y el mencionado cruce ante Benín el 6 de octubre.

Estos enfrentamientos fueron categorizados como amistosos Clase A por la FIFA, circunstancia reglamentaria que habilitará a los futbolistas castigados a comenzar a purgar sus respectivas sanciones disciplinarias. Los jugadores que deberán empezar a cumplir sus penas son Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Asimismo, la AFA deberá organizar los espectáculos respetando los límites de aforo dictaminados por la entidad madre del fútbol mundial tras los incidentes registrados en el último campeonato del mundo. El primer duelo frente a Bolivia en Córdoba se jugará con una restricción del 50% de la capacidad de la tribuna, al tiempo que el límite permitido para los choques en Buenos Aires se mantiene aún en suspenso.

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