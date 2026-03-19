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Boca y otros cinco equipos argentinos conocen a sus rivales: todo sobre el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Desde Paraguay, la Conmebol define los grupos de la Copa Libertadores 2026: Boca y otros cinco equipos argentinos conocerán su camino en el torneo continental.

Boca y otros cinco equipos argentinos conocen a sus rivales: todo sobre el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La expectativa llegó a su punto máximo. Este jueves, desde las 20:00 (hora de Argentina), se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un momento clave para los 32 equipos que buscarán iniciar su camino hacia la final, programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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La ceremonia se llevará a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en Luque, Paraguay, y será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del torneo. Allí quedará definido el recorrido inicial de los seis equipos argentinos clasificados: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Rosario Central y Platense.

Cómo se define la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo distribuirá a los equipos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno. Todos los participantes disputarán seis partidos en esta instancia (tres como local y tres como visitante), enfrentándose a sus rivales de grupo en formato ida y vuelta.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen en la tercera posición tendrán una segunda oportunidad al acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Cómo quedaron conformados los bolilleros

La distribución de los bolilleros fue definida por la Conmebol en base al ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 y a los campeones recientes del certamen. En el bolillero 1 aparecen los cabezas de serie, entre ellos Boca, junto a equipos como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En el bolillero 2 se destacan Lanús y Estudiantes, mientras que en el 3 aparece Rosario Central. Por último, Platense e Independiente Rivadavia integran el bolillero 4.

Qué reglas y restricciones tiene el sorteo

El procedimiento se desarrollará en cuatro etapas, una por cada bolillero. Primero se asignarán los cabezas de serie a los grupos y luego se irán completando las zonas con los equipos restantes.

Como condición principal, no podrán coincidir dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo que uno de ellos haya accedido desde la Fase 3 previa. En caso de que esa situación se presente, el equipo será reubicado en el siguiente grupo disponible para mantener la diversidad.

Cuándo empieza la fase de grupos y cómo sigue el torneo

La fase de grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Cada equipo disputará seis encuentros en busca de la clasificación a los octavos de final.

Una vez finalizada esta instancia, se realizará un nuevo sorteo que definirá los cruces de eliminación directa, ya en el camino hacia la final única en Montevideo.

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