Boca y otros cinco equipos argentinos conocen a sus rivales: todo sobre el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Cómo quedaron conformados los bolilleros

La distribución de los bolilleros fue definida por la Conmebol en base al ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 y a los campeones recientes del certamen. En el bolillero 1 aparecen los cabezas de serie, entre ellos Boca, junto a equipos como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En el bolillero 2 se destacan Lanús y Estudiantes, mientras que en el 3 aparece Rosario Central. Por último, Platense e Independiente Rivadavia integran el bolillero 4.

Qué reglas y restricciones tiene el sorteo

El procedimiento se desarrollará en cuatro etapas, una por cada bolillero. Primero se asignarán los cabezas de serie a los grupos y luego se irán completando las zonas con los equipos restantes.

Como condición principal, no podrán coincidir dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo que uno de ellos haya accedido desde la Fase 3 previa. En caso de que esa situación se presente, el equipo será reubicado en el siguiente grupo disponible para mantener la diversidad.

Cuándo empieza la fase de grupos y cómo sigue el torneo

La fase de grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Cada equipo disputará seis encuentros en busca de la clasificación a los octavos de final.

Una vez finalizada esta instancia, se realizará un nuevo sorteo que definirá los cruces de eliminación directa, ya en el camino hacia la final única en Montevideo.