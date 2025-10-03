La mejor amiga de Morena Rial hizo impactantes revelaciones sobre su salud mental: "Lo entiendo a Jorge"

El testimonio más fuerte llegó cuando expresó su miedo por lo que pueda ocurrir con Morena dentro de la cárcel. En un tono de advertencia, confesó: “El doctor Cipolla trabaja a sol y sombra porque no estamos de acuerdo con la vida delictiva pero es una persona a la cual amamos y tememos por su vida porque conocemos cómo es el sistema carcelario. En un espacio donde saben el apellido que carga, el formato del penal… que terminan odiados con la vida y salen para hacer peores cosas”.

¿Morena Rial va a celebrar el cumpleaños de su hijo en la cárcel?

El vínculo entre Jorge Rial y Morena Rial volvió a quedar en evidencia en medio de un nuevo conflicto familiar. Según se comentó en el programa Puro Show (El Trece), padre e hija habrían mantenido una fuerte discusión durante una comunicación desde la cárcel, a pocos días del cumpleaños del pequeño Amadeo, quien la próxima semana cumplirá un año.

El debate comenzó cuando Pampito señaló: “Estamos en vivo desde Magdalena donde está detenida Morena Rial por vaga, por no cumplir las tres cosas que le pidió la justicia”. De inmediato, Angie Balbiani lo corrigió al remarcar: “En realidad es por robo. Ella está presa por robo”. Pese a la aclaración, el conductor insistió: “Pero estaba libre, había robado y estaba libre”.

La panelista sostuvo su postura y subrayó: “En realidad, ella estaba esperando, pero sí, podemos sumarle a que robó, porque si no parece como un poco romantizado que está presa por vaga, está presa porque robó”. Pampito replicó: “Yo no romantizo nada. Lo que digo es que ella hoy termina detenida por vaga. Podría estar libre”.

En medio del intercambio, Nancy Duré repasó los antecedentes judiciales: “A ella le habían dado una escarcelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene un bebé chiquito, se suponía que necesitaba amamantarlo. Y estas condiciones fueron las que presentó el abogado para pedir que ella siguiera el curso de la investigación en libertad. Pero tenía que cumplir con pautas muy básicas”.

Por su parte, Matías Vázquez sumó más detalles: “La justicia revocó la excarcelación por robo agravado. El robo fue el 18 de enero en la zona de San Isidro. Ahora va a estar en este penal, no le van a dar la prisión domiciliaria, al menos en estas semanas, porque es muy difícil que se la den, y va a pasar las peores horas”. Además, destacó que “aparte se viene al cumpleaños de su hijo, es decir, el 7 de octubre cumple un año el más chico”.

El periodista también reveló el trasfondo íntimo de la familia: “Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso”. Según su mirada, “es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba y pasó porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”.

En el cierre del debate, Pampito hizo una comparación: “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”. Sin embargo, Duré aclaró: “Sí, pero no es familiar. Esta prisión no es familiar. Ella no está con él. Tenés un rincón de la infancia donde sí vos podés estar tiempo con tu hijo”.