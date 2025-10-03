A24.com

La mejor amiga de Morena Rial hizo impactantes revelaciones sobre su salud mental: "Lo entiendo a Jorge"

En Mujeres Argentinas hablaron con Virginia Monteros, mejor amiga de Morena Rial, quien sorprendió con sus declaraciones sobre la hija del reconocido periodista.

3 oct 2025, 13:07
Morena Rial continúa detenida en la zona de buzones del penal de Magdalena, mientras su abogado Alejandro Cipolla y el resto de su equipo exploran distintas vías legales con el objetivo de conseguirle el beneficio de la prisión domiciliaria. La situación judicial de la hija de Jorge Rial se volvió uno de los temas más comentados en los últimos días, no solo por las causas que enfrenta, sino también por las dudas que se plantean en torno a su salud mental.

En el debate público surgió la mención a una supuesta patología de base. Sin embargo, más allá de las especulaciones, no hubo confirmaciones concretas, lo que genera incertidumbre acerca de si se trata de un diagnóstico verdadero o de una estrategia de la defensa para lograr que Morena no permanezca en prisión. Este contexto abrió un espacio de discusión que mezcla la mirada judicial con la personal, especialmente entre quienes forman parte del círculo íntimo de la joven.

En el programa Mujeres Argentinas, Virginia Monteros, amiga cercana de Morena desde hace siete años, habló con profunda emoción. Con lágrimas en los ojos aseguró que “la ama con todo su corazón” porque, según explicó, es “una mujer amorosa y leal”. Al mismo tiempo, reconoció que no siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones de vida: “Yo me enojé varias veces con ella, pero la quiero”. Sobre el estado de salud de Morena, Virginia fue clara: “Como todos saben, es una mujer rota emocionalmente por todo lo que le ha tocado vivir. Ella siempre pudo pedir ayuda, lo intentaba pero piensen que para las personas que transitan depresiones o tienen algún problema de salud relacionado con la psiquis, no es fácil encarar un tratamiento”.

Monteros también describió el rol de acompañamiento que asumió en la vida de su amiga. Contó que en muchas oportunidades estuvo a su lado para ayudarla a salir adelante y que esa experiencia le permitió comprender incluso la postura de Jorge Rial frente a la situación: “No es fácil, no es fácil acompañar a una persona que tiene este tipo de problemas, por eso lo entiendo a Jorge Rial y acepto su postura”.

El testimonio más fuerte llegó cuando expresó su miedo por lo que pueda ocurrir con Morena dentro de la cárcel. En un tono de advertencia, confesó: “El doctor Cipolla trabaja a sol y sombra porque no estamos de acuerdo con la vida delictiva pero es una persona a la cual amamos y tememos por su vida porque conocemos cómo es el sistema carcelario. En un espacio donde saben el apellido que carga, el formato del penal… que terminan odiados con la vida y salen para hacer peores cosas”.

¿Morena Rial va a celebrar el cumpleaños de su hijo en la cárcel?

El vínculo entre Jorge Rial y Morena Rial volvió a quedar en evidencia en medio de un nuevo conflicto familiar. Según se comentó en el programa Puro Show (El Trece), padre e hija habrían mantenido una fuerte discusión durante una comunicación desde la cárcel, a pocos días del cumpleaños del pequeño Amadeo, quien la próxima semana cumplirá un año.

El debate comenzó cuando Pampito señaló: “Estamos en vivo desde Magdalena donde está detenida Morena Rial por vaga, por no cumplir las tres cosas que le pidió la justicia”. De inmediato, Angie Balbiani lo corrigió al remarcar: “En realidad es por robo. Ella está presa por robo”. Pese a la aclaración, el conductor insistió: “Pero estaba libre, había robado y estaba libre”.

La panelista sostuvo su postura y subrayó: “En realidad, ella estaba esperando, pero sí, podemos sumarle a que robó, porque si no parece como un poco romantizado que está presa por vaga, está presa porque robó”. Pampito replicó: “Yo no romantizo nada. Lo que digo es que ella hoy termina detenida por vaga. Podría estar libre”.

En medio del intercambio, Nancy Duré repasó los antecedentes judiciales: “A ella le habían dado una escarcelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene un bebé chiquito, se suponía que necesitaba amamantarlo. Y estas condiciones fueron las que presentó el abogado para pedir que ella siguiera el curso de la investigación en libertad. Pero tenía que cumplir con pautas muy básicas”.

Por su parte, Matías Vázquez sumó más detalles: “La justicia revocó la excarcelación por robo agravado. El robo fue el 18 de enero en la zona de San Isidro. Ahora va a estar en este penal, no le van a dar la prisión domiciliaria, al menos en estas semanas, porque es muy difícil que se la den, y va a pasar las peores horas”. Además, destacó que “aparte se viene al cumpleaños de su hijo, es decir, el 7 de octubre cumple un año el más chico”.

El periodista también reveló el trasfondo íntimo de la familia: “Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso. Según su mirada, “es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba y pasó porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”.

En el cierre del debate, Pampito hizo una comparación: “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”. Sin embargo, Duré aclaró: “Sí, pero no es familiar. Esta prisión no es familiar. Ella no está con él. Tenés un rincón de la infancia donde sí vos podés estar tiempo con tu hijo”.

