La buena noticia de ANSES para trabajadores: pagan un bono de $120.000 en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los valores actualizados de un beneficio especial que alcanzará en octubre los $120.000, siempre que los titulares cumplan con una condición vinculada a la edad de los hijos.
La medida quedó establecida en el Anexo VII de la Resolución 318/2025, donde se detallan los nuevos montos de asignaciones familiares. En esta liquidación, correspondiente al décimo mes del año, se aplicó un aumento del 1,88%, en línea con el ajuste por movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses atrás.
El beneficio corresponde a los trabajadores rurales alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La asignación por hijo asciende a $117.252.
En caso de hijos con discapacidad, el monto trepa hasta $381.791.
Este esquema mantiene la equiparación con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ambos aumentan de acuerdo con la variación del IPC de agosto.
El Decreto 514/2021 dispuso que los trabajadores rurales perciban las asignaciones en igualdad de condiciones que el resto de los titulares del SUAF. La medida respondió a un pedido de empleadores del sector, que enfrentaban dificultades para cubrir puestos de trabajo.
A diferencia de la AUH tradicional, en este caso los beneficiarios reciben el 100% del monto sin retenciones. Es decir, no se descuenta el 20% mensual ni es necesario presentar la Libreta AUH. Sin embargo, para acceder a la Ayuda Escolar Anual -que este año se ubica en $85.000- sí deben presentar el Certificado de Escolaridad.
Límites de ingresos actualizados
Para octubre, ANSES fijó los siguientes topes de ingresos para acceder al beneficio:
$2.403.613 por trabajador individual.
$4.807.226 por grupo familiar.
El cálculo considera el ingreso bruto de ambos padres, más allá de su situación civil o convivencia. Si uno de ellos supera el tope individual, se pierde el derecho a cobrar, incluso si el total familiar no excede el límite conjunto.
El extra se acreditará en las mismas fechas que la AUH y la Asignación Familiar por Hijo. Debido al feriado trasladado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), habrá una interrupción en el cronograma.
DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre
Feriado largo: del 10 al 12 de octubre
DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
DNI terminados en 9: martes 21 de octubre