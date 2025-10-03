En vivo Radio La Red
ANSES
Bono
Beneficio

La buena noticia de ANSES para trabajadores: pagan un bono de $120.000 en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desembolsará esa suma extra para un determinado sector. Cuáles son los requisitos.

ANSES paga un bono de $120.000 en octubre (Foto: archivo).

Leé también ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000
ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

La medida quedó establecida en el Anexo VII de la Resolución 318/2025, donde se detallan los nuevos montos de asignaciones familiares. En esta liquidación, correspondiente al décimo mes del año, se aplicó un aumento del 1,88%, en línea con el ajuste por movilidad que toma como referencia la inflación registrada dos meses atrás.

El plus de octubre de ANSES: quiénes lo reciben

El beneficio corresponde a los trabajadores rurales alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

  • La asignación por hijo asciende a $117.252.

  • En caso de hijos con discapacidad, el monto trepa hasta $381.791.

Este esquema mantiene la equiparación con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ambos aumentan de acuerdo con la variación del IPC de agosto.

anses plata .jpg

¿Por qué existe este adicional?

El Decreto 514/2021 dispuso que los trabajadores rurales perciban las asignaciones en igualdad de condiciones que el resto de los titulares del SUAF. La medida respondió a un pedido de empleadores del sector, que enfrentaban dificultades para cubrir puestos de trabajo.

A diferencia de la AUH tradicional, en este caso los beneficiarios reciben el 100% del monto sin retenciones. Es decir, no se descuenta el 20% mensual ni es necesario presentar la Libreta AUH. Sin embargo, para acceder a la Ayuda Escolar Anual -que este año se ubica en $85.000- sí deben presentar el Certificado de Escolaridad.

Límites de ingresos actualizados

Para octubre, ANSES fijó los siguientes topes de ingresos para acceder al beneficio:

  • $2.403.613 por trabajador individual.

  • $4.807.226 por grupo familiar.

El cálculo considera el ingreso bruto de ambos padres, más allá de su situación civil o convivencia. Si uno de ellos supera el tope individual, se pierde el derecho a cobrar, incluso si el total familiar no excede el límite conjunto.

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

El extra se acreditará en las mismas fechas que la AUH y la Asignación Familiar por Hijo. Debido al feriado trasladado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), habrá una interrupción en el cronograma.

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

  • Feriado largo: del 10 al 12 de octubre

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

