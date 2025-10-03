La buena noticia de ANSES para trabajadores: pagan un bono de $120.000 en octubre

Este esquema mantiene la equiparación con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que ambos aumentan de acuerdo con la variación del IPC de agosto.

¿Por qué existe este adicional?

El Decreto 514/2021 dispuso que los trabajadores rurales perciban las asignaciones en igualdad de condiciones que el resto de los titulares del SUAF. La medida respondió a un pedido de empleadores del sector, que enfrentaban dificultades para cubrir puestos de trabajo.

A diferencia de la AUH tradicional, en este caso los beneficiarios reciben el 100% del monto sin retenciones. Es decir, no se descuenta el 20% mensual ni es necesario presentar la Libreta AUH. Sin embargo, para acceder a la Ayuda Escolar Anual -que este año se ubica en $85.000- sí deben presentar el Certificado de Escolaridad.

Límites de ingresos actualizados

Para octubre, ANSES fijó los siguientes topes de ingresos para acceder al beneficio:

$2.403.613 por trabajador individual.

$4.807.226 por grupo familiar.

El cálculo considera el ingreso bruto de ambos padres, más allá de su situación civil o convivencia. Si uno de ellos supera el tope individual, se pierde el derecho a cobrar, incluso si el total familiar no excede el límite conjunto.

Calendario de pagos de ANSES octubre 2025

El extra se acreditará en las mismas fechas que la AUH y la Asignación Familiar por Hijo. Debido al feriado trasladado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), habrá una interrupción en el cronograma.