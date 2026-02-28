Mundial 2026: los sorprendentes cambios que aprobó la IFAB para agilizar los partidos de fútbol
La IFAB aprobó un paquete de nuevas reglas que comenzarán a aplicarse desde julio de 2026 con el objetivo de acelerar el ritmo de los partidos, reducir la pérdida de tiempo y ampliar la intervención del VAR.
La International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de las reglas del fútbol mundial, aprobó hoy en su 140ª Asamblea General Anual una serie de cambios orientados a mejorar el flujo de los partidos, reducir las interrupciones innecesarias y promover un mejor comportamiento de los jugadores.
Reunidos en Hensol, Gales, los responsables de las Leyes del Juego lanzaron un paquete de medidas que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2026, con el objetivo de proteger el tiempo de juego efectivo de cara al próximo Mundial.
La medida más fuerte para combatir la pérdida deliberada de tiempo es la extensión del principio de cuenta regresiva para los saques de banda y los saques de arco. Si el árbitro considera que un jugador está demorando, iniciará un conteo visual de cinco segundos. Si la pelota no se pone en juego a tiempo, el castigo será directo: el lateral pasará al equipo rival y, en el caso del saque de arco, se otorgará un tiro de esquina para el equipo contrario.
Además, se busca terminar con las salidas lentas en las sustituciones. Los futbolistas reemplazados tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo desde que se exhibe el cartel. Si no cumplen, el suplente no podrá ingresar hasta que haya pasado un minuto de juego real (reloj corrido) tras la primera interrupción.
Qué pasará con el VAR
El protocolo del VAR recibió tres ajustes significativos para corregir errores claros. A partir de ahora, podrá intervenir en:
Segundas amarillas: cuando una tarjeta roja sea consecuencia de una segunda amonestación claramente incorrecta.
Identidad errónea: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.
Córners en disputa: se permitirá revisar tiros de esquina mal otorgados, siempre que la revisión sea inmediata y no detenga el reinicio del juego.
Cámaras para árbitros, protección ante lesiones y cambios
En una apuesta por la transparencia y el respeto, la IFAB autorizó el uso de cámaras corporales (bodycams) en el pecho o la cabeza de los árbitros como una opción para las ligas que decidan implementarlo.
Por otro lado, para evitar que se detenga el ritmo del partido por supuestas lesiones, cualquier jugador que reciba atención médica en la cancha o cuya molestia obligue a frenar el juego deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto una vez que la pelota vuelva a rodar.
La asamblea, presidida por Mike Jones, también definió que en los amistosos internacionales clase A se permitirán hasta ocho cambios, pudiendo llegar a 11 si hay acuerdo previo. Además, se introdujo una modificación en la Regla 12: si un jugador comete una falta que impide una oportunidad clara de gol, pero el árbitro da ventaja y la jugada termina en gol, el infractor no recibirá tarjeta amarilla, ya que la falta no evitó el tanto.
Finalmente, el organismo anunció que estudiará medidas contra los jugadores que abandonan el campo como protesta o que se tapan la boca para confrontar a sus rivales, en busca de un deporte más rápido, justo y dinámico.