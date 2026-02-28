Mundial 2026: los sorprendentes cambios que aprobó la IFAB para agilizar los partidos de fútbol

Qué pasará con el VAR

El protocolo del VAR recibió tres ajustes significativos para corregir errores claros. A partir de ahora, podrá intervenir en:

Segundas amarillas : cuando una tarjeta roja sea consecuencia de una segunda amonestación claramente incorrecta.

Identidad errónea : si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

Córners en disputa: se permitirá revisar tiros de esquina mal otorgados, siempre que la revisión sea inmediata y no detenga el reinicio del juego.

Cámaras para árbitros, protección ante lesiones y cambios

En una apuesta por la transparencia y el respeto, la IFAB autorizó el uso de cámaras corporales (bodycams) en el pecho o la cabeza de los árbitros como una opción para las ligas que decidan implementarlo.

Por otro lado, para evitar que se detenga el ritmo del partido por supuestas lesiones, cualquier jugador que reciba atención médica en la cancha o cuya molestia obligue a frenar el juego deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto una vez que la pelota vuelva a rodar.

La asamblea, presidida por Mike Jones, también definió que en los amistosos internacionales clase A se permitirán hasta ocho cambios, pudiendo llegar a 11 si hay acuerdo previo. Además, se introdujo una modificación en la Regla 12: si un jugador comete una falta que impide una oportunidad clara de gol, pero el árbitro da ventaja y la jugada termina en gol, el infractor no recibirá tarjeta amarilla, ya que la falta no evitó el tanto.

Finalmente, el organismo anunció que estudiará medidas contra los jugadores que abandonan el campo como protesta o que se tapan la boca para confrontar a sus rivales, en busca de un deporte más rápido, justo y dinámico.