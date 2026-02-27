Insólita escena en Turquía: Matías Kranevitter se negó a salir cuando iba a ser reemplazado
El ex River fue protagonista de un malentendido que se viralizó en las redes sociales. Desde la transmisión oficial indicaron que el mediocampista estaba lesionado, pero finalmente permaneció en el terreno.
Matías Kranevitter se negó a salir cuando iba a ser reemplazado.
Un momento inesperado y viral sacudió al fútbol de Turquía en las últimas horas. Durante el partido ante Trabzonspor, el argentino Matías Kranevitter protagonizó una escena que generó desconcierto dentro y fuera de la cancha: iba a ser reemplazado a los 35 minutos del primer tiempo, pero se negó a salir y obligó a que su compañero regresara al banco de suplentes.
La situación, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, sorprendió a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas del Fatih Karagümrük, que no podían creer lo que estaba ocurriendo en pleno encuentro.
El mediocampista de 32 años había sufrido una molestia física y pidió el cambio. Ante esta situación, su entrenador dispuso la modificación y el árbitro levantó el cartel para concretar el ingreso del reemplazante.
Sin embargo, cuando el cambio estaba por realizarse, Kranevitter aseguró que se sentía mejor y decidió continuar en el campo de juego. Pese a la insistencia de los árbitros y la sorpresa de todos los presentes, el exjugador de River se mantuvo dentro de la cancha.
La escena fue aún más llamativa cuando Berkay Özcan, quien ya se preparaba para ingresar, tuvo que regresar al banco tras saludar al entrenador, que evidenció su incredulidad por la situación.
El momento generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la actitud del futbolista argentino. Videos del episodio circularon rápidamente y desataron todo tipo de reacciones entre fanáticos y periodistas deportivos.
Qué pasó después y cómo terminó el partido
Más allá del episodio, Kranevitter fue reemplazado en el entretiempo. Fatih Karagümrük terminó perdiendo 3-1 frente a Trabzonspor, en un resultado que agrava su situación en la tabla.
El equipo se encuentra último y con serio riesgo de descender a la Segunda División del fútbol turco, lo que aumenta la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. El episodio del mediocampista argentino no solo dejó una imagen insólita, sino que también reflejó la tensión que atraviesa el club en un momento clave de la temporada.