Insólita escena en Turquía: Matías Kranevitter se negó a salir cuando iba a ser reemplazado

La escena fue aún más llamativa cuando Berkay Özcan, quien ya se preparaba para ingresar, tuvo que regresar al banco tras saludar al entrenador, que evidenció su incredulidad por la situación.

El momento generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la actitud del futbolista argentino. Videos del episodio circularon rápidamente y desataron todo tipo de reacciones entre fanáticos y periodistas deportivos.

Qué pasó después y cómo terminó el partido

Más allá del episodio, Kranevitter fue reemplazado en el entretiempo. Fatih Karagümrük terminó perdiendo 3-1 frente a Trabzonspor, en un resultado que agrava su situación en la tabla.

El gesto de Kranevitter para frenar el cambio (Captura de video)

El equipo se encuentra último y con serio riesgo de descender a la Segunda División del fútbol turco, lo que aumenta la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico. El episodio del mediocampista argentino no solo dejó una imagen insólita, sino que también reflejó la tensión que atraviesa el club en un momento clave de la temporada.