El sorprendente envío especial de Alpine a Buenos Aires para la muestra de Colapinto

Por dónde será el recorrido del show de Colapinto

El trazado del evento estará montado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, dos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Allí se desarrollará el recorrido que permitirá a los fanáticos ver de cerca a un auto de Fórmula 1 en acción, en un contexto completamente distinto al de un circuito tradicional.

Se espera una gran convocatoria de público, impulsada tanto por la figura de Colapinto como por el atractivo de ver un monoplaza de estas características en un entorno urbano.

La exhibición se perfila como una jornada única, en la que se combinarán velocidad, espectáculo y cercanía con el público. Con el auto ya listo y en camino, la ilusión de los fanáticos argentinos empieza a tomar forma concreta de cara a un evento que promete quedar en la historia.