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El sorprendente envío especial de Alpine a Buenos Aires para la muestra de Colapinto

La escudería francesa publicó un dato revelador sobre el envío que realizará para la presentación de Franco Colapinto en Buenos Aires. Los detalles.

El sorprendente envío especial de Alpine a Buenos Aires para la muestra de Colapinto

La cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del automovilismo argentino sumó un nuevo capítulo. Alpine mostró el auto de Fórmula 1 que utilizará Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires, prevista para el próximo 26 de abril, y encendió aún más la expectativa de los fanáticos.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, la escudería francesa compartió imágenes del monoplaza mientras era preparado para su traslado. El mensaje fue claro y directo: “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”, en alusión al arribo del vehículo que será protagonista del show urbano.

El modelo elegido para la exhibición será un Lotus E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8, aunque contará con la estética visual actual de Alpine. Se trata de una elección que responde a las regulaciones de la categoría, que no permiten utilizar autos actuales fuera de las competencias oficiales.

El evento no será uno más: marcará la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 vuelve a circular por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un acontecimiento histórico para el deporte motor en el país. Además, tendrá un valor simbólico especial, ya que Colapinto se convertirá en el primer argentino en protagonizar este tipo de exhibición urbana en la capital.

Por dónde será el recorrido del show de Colapinto

El trazado del evento estará montado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, dos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Allí se desarrollará el recorrido que permitirá a los fanáticos ver de cerca a un auto de Fórmula 1 en acción, en un contexto completamente distinto al de un circuito tradicional.

Se espera una gran convocatoria de público, impulsada tanto por la figura de Colapinto como por el atractivo de ver un monoplaza de estas características en un entorno urbano.

La exhibición se perfila como una jornada única, en la que se combinarán velocidad, espectáculo y cercanía con el público. Con el auto ya listo y en camino, la ilusión de los fanáticos argentinos empieza a tomar forma concreta de cara a un evento que promete quedar en la historia.

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