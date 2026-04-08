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Locura por Franco Colapinto: cómo hacer para entrar gratis a la exhibición en Buenos Aires

Tras agotarse los tickets preferenciales, la organización confirmó sectores de acceso libre para que miles de fanáticos puedan disfrutar del evento en Palermo.

Locura por Franco Colapinto: cómo hacer para entrar gratis a la exhibición en Buenos Aires

La expectativa por la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires no deja de crecer. Luego de que las entradas preferenciales se agotaran en menos de una hora, la organización confirmó que habrá sectores gratuitos para que el público pueda ser parte del evento.

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El show se realizará el próximo 26 de abril en Palermo y, ante la enorme demanda, se decidió ampliar el circuito y habilitar espacios de acceso libre con el objetivo de garantizar que más fanáticos puedan vivir la experiencia.

Dónde se podrá ver gratis la exhibición de Colapinto

Los sectores gratuitos estarán ubicados en dos puntos clave: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, esta última lindera al Jardín Japonés.

Desde allí, el público podrá observar parte del recorrido sobre la Avenida del Libertador y también un tramo de la Avenida Sarmiento. Ambos espacios estarán situados frente a los accesos preferenciales, lo que permitirá una buena visual del evento.

Al tratarse de ubicaciones sin costo, el ingreso será por orden de llegada. Por eso, se espera una concurrencia masiva y se recomienda asistir con anticipación.

Cómo será el circuito del evento en Palermo

Tras la ampliación anunciada, el trazado sumó 900 metros adicionales. El recorrido abarcará un tramo de la Avenida del Libertador, desde las inmediaciones del puente cercano a Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche, además de un sector sobre la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Esta modificación busca descomprimir los puntos de mayor concentración y mejorar la circulación del público, en un evento que promete una convocatoria multitudinaria.

Por qué no hay más entradas disponibles

El interés por ver a Colapinto fue inmediato. Tanto la preventa como la venta general se agotaron en menos de una hora, confirmando el impacto del piloto argentino en el público local.

A pesar de esto, la posibilidad de acceder a sectores gratuitos aparece como una alternativa clave para quienes no lograron conseguir tickets pagos.

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