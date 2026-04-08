Locura por Franco Colapinto: cómo hacer para entrar gratis a la exhibición en Buenos Aires

Al tratarse de ubicaciones sin costo, el ingreso será por orden de llegada. Por eso, se espera una concurrencia masiva y se recomienda asistir con anticipación.

Cómo será el circuito del evento en Palermo

Tras la ampliación anunciada, el trazado sumó 900 metros adicionales. El recorrido abarcará un tramo de la Avenida del Libertador, desde las inmediaciones del puente cercano a Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche, además de un sector sobre la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Esta modificación busca descomprimir los puntos de mayor concentración y mejorar la circulación del público, en un evento que promete una convocatoria multitudinaria.

Por qué no hay más entradas disponibles

El interés por ver a Colapinto fue inmediato. Tanto la preventa como la venta general se agotaron en menos de una hora, confirmando el impacto del piloto argentino en el público local.

A pesar de esto, la posibilidad de acceder a sectores gratuitos aparece como una alternativa clave para quienes no lograron conseguir tickets pagos.