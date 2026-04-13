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Sorpresa en la F1: la predicción que excluye a Franco Colapinto de la temporada 2027

Un sitio especializado de Inglaterra proyectó las alineaciones de la Fórmula 1 para 2027 y no incluyó al piloto argentino Franco Colapinto, pese a su presente en Alpine.

Sorpresa en la F1: la predicción que excluye a Franco Colapinto de la temporada 2027

Apenas transcurridas tres carreras de la temporada actual de Fórmula 1, un medio inglés sorprendió con una proyección a futuro que no pasó desapercibida en el mundo del automovilismo argentino. En una predicción sobre la grilla de pilotos para 2027, Franco Colapinto fue excluido, pese a su presente en la categoría.

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El análisis fue realizado por los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell Malm en el podcast de The Race, donde combinaron lo ocurrido en pista hasta el momento con rumores y apreciaciones propias para proyectar cómo podrían conformarse las alineaciones de las 11 escuderías dentro de dos años.

Por qué no aparece Franco Colapinto en la predicción para 2027

La ausencia del piloto argentino, que actualmente corre para Alpine, fue uno de los puntos que más llamó la atención. El ejercicio periodístico, basado en especulaciones, dejó afuera a Colapinto a pesar de que ya logró sumar su primer punto en la Fórmula 1 tras finalizar décimo en el Gran Premio de China.

En ese contexto, la predicción plantea que Alpine tendría en 2027 a Pierre Gasly y Alex Albon como sus pilotos titulares, lo que implicaría la salida del argentino del equipo francés.

Qué otras sorpresas incluyó el análisis del medio inglés

Otro dato que generó impacto fue la ausencia de Max Verstappen, ya que desde el podcast sugirieron que el actual campeón podría tomarse un año sabático. Esta hipótesis estaría vinculada a las críticas que el neerlandés viene realizando sobre las nuevas reglamentaciones de la categoría.

El resto de la grilla proyectada mantiene a varias figuras actuales en equipos de punta, como Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, o McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, aunque también introduce cambios en otras estructuras.

Cuál es el presente de Colapinto mientras se habla de su futuro

Más allá de las especulaciones, Colapinto atraviesa su primera experiencia en la Fórmula 1 con Alpine y ya dejó una señal positiva con su rendimiento en China.

Actualmente, la categoría se encuentra en un receso durante abril debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se retomará el primer fin de semana de mayo en Miami.

En paralelo, el piloto argentino será protagonista de un evento especial: participará de una exhibición con un auto de Fórmula 1 en las calles de Palermo, en Buenos Aires, el domingo 26 de abril, una oportunidad única para el público local.

Mientras tanto, su nombre sigue en el centro de la escena. Entre proyecciones que lo dejan afuera y un presente que recién comienza a construirse, Colapinto continúa sumando experiencia en la máxima categoría, con el objetivo de consolidarse en un entorno tan competitivo como cambiante.

Así quedaría la grilla de pilotos de la F1 en 2027 según el podcast de The Race

Red Bull

  • Isack Hadjar
  • Arvid Lindblad

Mercedes

  • Kimi Antonelli
  • George Russell

Ferrari

  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton

McLaren

  • Lando Norris
  • Oscar Piastri

Aston Martin

  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Alpine

  • Pierre Gasly
  • Alex Albon

Williams

  • Esteban Ocon
  • Carlos Sainz

Racing Bulls

  • Liam Lawson
  • Nikola Tsolov

Audi

  • Gabriel Bortoleto
  • Nico Hulkenberg

Haas

  • Yuki Tsunoda
  • Ollie Bearman

Cadillac

  • Sergio Pérez
  • Valtteri Bottas
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