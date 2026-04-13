Sorpresa en la F1: la predicción que excluye a Franco Colapinto de la temporada 2027

Qué otras sorpresas incluyó el análisis del medio inglés

Otro dato que generó impacto fue la ausencia de Max Verstappen, ya que desde el podcast sugirieron que el actual campeón podría tomarse un año sabático. Esta hipótesis estaría vinculada a las críticas que el neerlandés viene realizando sobre las nuevas reglamentaciones de la categoría.

El resto de la grilla proyectada mantiene a varias figuras actuales en equipos de punta, como Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, o McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, aunque también introduce cambios en otras estructuras.

Cuál es el presente de Colapinto mientras se habla de su futuro

Más allá de las especulaciones, Colapinto atraviesa su primera experiencia en la Fórmula 1 con Alpine y ya dejó una señal positiva con su rendimiento en China.

Actualmente, la categoría se encuentra en un receso durante abril debido a las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se retomará el primer fin de semana de mayo en Miami.

En paralelo, el piloto argentino será protagonista de un evento especial: participará de una exhibición con un auto de Fórmula 1 en las calles de Palermo, en Buenos Aires, el domingo 26 de abril, una oportunidad única para el público local.

Mientras tanto, su nombre sigue en el centro de la escena. Entre proyecciones que lo dejan afuera y un presente que recién comienza a construirse, Colapinto continúa sumando experiencia en la máxima categoría, con el objetivo de consolidarse en un entorno tan competitivo como cambiante.

Así quedaría la grilla de pilotos de la F1 en 2027 según el podcast de The Race

Red Bull

Isack Hadjar

Arvid Lindblad

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Alex Albon

Williams

Esteban Ocon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Nikola Tsolov

Audi

Gabriel Bortoleto

Nico Hulkenberg

Haas

Yuki Tsunoda

Ollie Bearman

Cadillac