La llamativa preparación de Franco Colapinto para su exhibición en Buenos Aires

Las imágenes lo muestran tanto en plena acción sobre la pista como disfrutando del tiempo libre. Incluso, el propio piloto dejó comentarios que reflejan el clima del encuentro: “Qué lindo finde, cómo nos reímos”, escribió, dejando ver la importancia de estos momentos antes de un compromiso especial.

Cómo será el circuito de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El evento tendrá lugar sobre un circuito callejero que fue ampliado recientemente para permitir una mayor convocatoria. El trazado abarcará unos 900 metros adicionales, extendiéndose por la Avenida del Libertador —desde el puente a metros de Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche— y también por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Se espera una gran presencia de público en distintos sectores del recorrido, en un formato que buscará acercar la Fórmula 1 a los fanáticos de manera inédita en el país.

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Qué auto manejará Colapinto en la exhibición

Durante la jornada, Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8 que será presentado con la estética actual de Alpine. El vehículo ya fue despachado hacia la Argentina, acompañado por un mensaje de la escudería: “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”.

La elección del modelo responde a las regulaciones de la categoría, que no permiten utilizar autos actuales fuera de competencias oficiales.

El evento marcará además el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década, desde aquella exhibición de 2011 con Daniel Ricciardo al volante de un Red Bull.

Con preparación, entusiasmo y una agenda que combina trabajo y disfrute, Colapinto se encamina hacia una exhibición que promete ser inolvidable para el automovilismo argentino.