La llamativa preparación de Franco Colapinto para su exhibición en Buenos Aires
El piloto de Alpine aprovecha el receso de la Fórmula 1 para combinar descanso, entrenamiento y pista antes del evento del 26 de abril.
A pocos días de protagonizar un evento histórico en Buenos Aires, Franco Colapinto transita una preparación distinta, lejos de la rutina habitual de la Fórmula 1. En medio del receso de la categoría, el piloto de Alpine eligió combinar descanso, entrenamiento y momentos con amigos antes de su exhibición del próximo 26 de abril en Palermo.
El argentino será el gran protagonista de una jornada única, ya que se convertirá en el primer piloto nacional en manejar un Fórmula 1 en una exhibición urbana de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, su puesta a punto no se detiene, aunque con un tono más relajado.
A través de redes sociales, se lo pudo ver compartiendo días en Barcelona junto al exjugador de pádel Fernando Belasteguín y su familia. En ese contexto, Colapinto giró en karting, entrenó en el gimnasio y participó de actividades recreativas, en una combinación ideal entre trabajo y distensión.
Las imágenes lo muestran tanto en plena acción sobre la pista como disfrutando del tiempo libre. Incluso, el propio piloto dejó comentarios que reflejan el clima del encuentro: “Qué lindo finde, cómo nos reímos”, escribió, dejando ver la importancia de estos momentos antes de un compromiso especial.
Cómo será el circuito de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires
El evento tendrá lugar sobre un circuito callejero que fue ampliado recientemente para permitir una mayor convocatoria. El trazado abarcará unos 900 metros adicionales, extendiéndose por la Avenida del Libertador —desde el puente a metros de Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche— y también por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.
Se espera una gran presencia de público en distintos sectores del recorrido, en un formato que buscará acercar la Fórmula 1 a los fanáticos de manera inédita en el país.
Qué auto manejará Colapinto en la exhibición
Durante la jornada, Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8 que será presentado con la estética actual de Alpine. El vehículo ya fue despachado hacia la Argentina, acompañado por un mensaje de la escudería: “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”.
La elección del modelo responde a las regulaciones de la categoría, que no permiten utilizar autos actuales fuera de competencias oficiales.
El evento marcará además el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década, desde aquella exhibición de 2011 con Daniel Ricciardo al volante de un Red Bull.
Con preparación, entusiasmo y una agenda que combina trabajo y disfrute, Colapinto se encamina hacia una exhibición que promete ser inolvidable para el automovilismo argentino.