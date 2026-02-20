En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El contundente análisis de Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada con Alpine: "Fue..."

El piloto argentino completó una jornada exigente en Bahréin, valoró el trabajo técnico del equipo y ya apunta al inicio del campeonato 2026 en Australia.

Franco Colapinto cerró la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 con una señal clara de crecimiento. En el último test disputado en Bahréin, el argentino finalizó sexto y se mostró entusiasmado con la evolución del nuevo Alpine, luego de un 2025 que había sido complejo para la escudería.

El piloto de 22 años completó 120 vueltas en una jornada intensa y exigente, marcada por altas temperaturas y múltiples pruebas de configuración. Al bajarse del monoplaza, destacó el trabajo realizado y el paso adelante que percibe en el equipo.

“Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy agitado en el auto”, expresó. Y agregó: “Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día. Fue fantástico haber podido completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas. Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al auto y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”.

Qué sensaciones dejó el nuevo Alpine tras la pretemporada

Más allá del resultado puntual en Bahréin, Colapinto puso el foco en el proceso. Durante las semanas de preparación, Alpine giró tanto en Barcelona como en Medio Oriente, en un contexto de adaptación a los nuevos autos.

“Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahréin, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”, analizó el argentino, subrayando que el trabajo fue progresivo y con objetivos claros.

El sexto puesto en el último ensayo aparece como un respaldo concreto a esa evolución técnica. Después de un año anterior complicado, la escudería mostró otra versión en pista y el piloto argentino se permitió ilusionarse con el potencial del proyecto.

Cómo sigue el plan de Alpine antes del debut en Australia

Colapinto también se refirió a la continuidad del trabajo junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien cerrará el programa de pruebas. “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para terminar con nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo voy a seguir de cerca”, comentó.

Con los test finalizados, la atención se traslada a Melbourne. El campeonato 2026 comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo en Australia y la primera carrera del año se disputará el domingo 8. Será una fecha especial para Colapinto: por primera vez iniciará una temporada de Fórmula 1 desde el arranque.

La pretemporada dejó sensaciones alentadoras. Ahora, el desafío será transformar ese optiismo en resultados cuando se apaguen los semáforos en el primer Gran Premio del año.

