El contundente análisis de Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada con Alpine: "Fue..."

“Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahréin, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”, analizó el argentino, subrayando que el trabajo fue progresivo y con objetivos claros.

El sexto puesto en el último ensayo aparece como un respaldo concreto a esa evolución técnica. Después de un año anterior complicado, la escudería mostró otra versión en pista y el piloto argentino se permitió ilusionarse con el potencial del proyecto.

Cómo sigue el plan de Alpine antes del debut en Australia

Colapinto también se refirió a la continuidad del trabajo junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien cerrará el programa de pruebas. “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para terminar con nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo voy a seguir de cerca”, comentó.

Con los test finalizados, la atención se traslada a Melbourne. El campeonato 2026 comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo en Australia y la primera carrera del año se disputará el domingo 8. Será una fecha especial para Colapinto: por primera vez iniciará una temporada de Fórmula 1 desde el arranque.

La pretemporada dejó sensaciones alentadoras. Ahora, el desafío será transformar ese optiismo en resultados cuando se apaguen los semáforos en el primer Gran Premio del año.