⁠El jefe de Alpine respaldó a Franco Colapinto y dejó una advertencia: "Este año..."

Qué cambió en el auto de Alpine para esta temporada

Uno de los ejes del optimismo en la escudería pasa por el nuevo monoplaza. Según Nielsen, el equipo trabajó durante meses para corregir los inconvenientes que arrastraron el año pasado.

“No es ningún secreto que el coche del año pasado tuvo algunos problemas y hemos solucionado un par de ellos, lo cual es fantástico”, explicó el jefe del equipo. Las mejoras técnicas, sumadas al cambio de proveedor de motor, generan una base más sólida para competir.

Además, el directivo destacó que los pilotos se sienten más cómodos al volante: “Los pilotos pueden tomar muchos más atajos y no se quejan del manejo, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo, por lo que algunos grandes obstáculos están solucionados”.

Esa mayor estabilidad en el comportamiento del auto podría resultar determinante para un piloto en pleno crecimiento como Colapinto. En la Fórmula 1, la confianza en el monoplaza suele marcar la diferencia entre simplemente completar carreras y poder exprimir el máximo rendimiento.

Qué espera Alpine de Colapinto tras su primera experiencia en 2025

La temporada pasada dejó aprendizajes. Para Nielsen, el argentino ya mostró destellos de competitividad, especialmente en comparación con su compañero de equipo, y ahora el desafío es sostener y ampliar ese nivel.

“Creo que Franco mejorará con el tiempo. Ya lo estamos viendo, y si le hemos dado un coche mejor, cosa que estoy seguro que hemos hecho, entonces veremos lo mejor de él”, concluyó el jefe de Alpine.

La frase funciona como una declaración de confianza y, al mismo tiempo, como una señal de exigencia. En un equipo que busca dar un salto de calidad, el rendimiento de sus pilotos será clave.

Cuándo debuta Colapinto en la temporada 2026 de Fórmula 1

El estreno del argentino en 2026 ya tiene fecha confirmada. La primera carrera será el domingo 8 de marzo a la 1 de la madrugada (hora argentina), cuando se dispute el Gran Premio de Australia.

El cronograma del fin de semana en Melbourne será el siguiente:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

Con un nuevo auto, motor Mercedes y el respaldo explícito de la cúpula del equipo, Colapinto afronta una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su trayectoria en la Fórmula 1. En Alpine creen que el proceso de aprendizaje ya dio sus primeros frutos. Ahora, la pista tendrá la última palabra.