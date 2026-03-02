En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

⁠El jefe de Alpine respaldó a Franco Colapinto y dejó una advertencia: "Este año..."

Steve Nielsen, jefe del equipo Alpine, destacó el crecimiento de Franco Colapinto tras su primera temporada en la Fórmula 1 y aseguró que, con un monoplaza mejorado, el argentino está listo para mostrar su mejor versión en 2026.

⁠El jefe de Alpine respaldó a Franco Colapinto y dejó una advertencia: Este año...

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó, pero en Alpine F1 Team ya se respira expectativa. La escudería francesa fue una de las que más trabajó en el desarrollo de su nuevo coche y, además, incorporó el motor Mercedes, uno de los más fiables en las últimas pruebas. En ese contexto, las miradas apuntan inevitablemente a los pilotos.

Leé también Franco Colapinto sumó más de 140 vueltas en Bahréin y dejó señales alentadoras para Alpine
(Foto: AlpineF1Team/IG)

El jefe del equipo, Steve Nielsen, no dudó en respaldar públicamente a Franco Colapinto. Tras la pretemporada, el directivo aseguró ante la prensa que el argentino tiene las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento y que el equipo confía en verlo dar un paso adelante.

image

“Franco es un talento, y creo que quizás sea un piloto de ‘cocción lenta’, y tal vez se esté aprendiendo a un ritmo diferente a los demás, pero el año pasado lo vimos realizar algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre”, sostuvo Nielsen, en referencia a su primera etapa dentro del equipo durante 2025.

El mensaje es claro: en Alpine consideran que el proceso de adaptación del argentino a la máxima categoría forma parte de una evolución natural y que el potencial está intacto.

Qué cambió en el auto de Alpine para esta temporada

Uno de los ejes del optimismo en la escudería pasa por el nuevo monoplaza. Según Nielsen, el equipo trabajó durante meses para corregir los inconvenientes que arrastraron el año pasado.

“No es ningún secreto que el coche del año pasado tuvo algunos problemas y hemos solucionado un par de ellos, lo cual es fantástico”, explicó el jefe del equipo. Las mejoras técnicas, sumadas al cambio de proveedor de motor, generan una base más sólida para competir.

Además, el directivo destacó que los pilotos se sienten más cómodos al volante: “Los pilotos pueden tomar muchos más atajos y no se quejan del manejo, pero supongo que es porque ya no estamos en la era del efecto suelo, por lo que algunos grandes obstáculos están solucionados”.

Esa mayor estabilidad en el comportamiento del auto podría resultar determinante para un piloto en pleno crecimiento como Colapinto. En la Fórmula 1, la confianza en el monoplaza suele marcar la diferencia entre simplemente completar carreras y poder exprimir el máximo rendimiento.

Qué espera Alpine de Colapinto tras su primera experiencia en 2025

La temporada pasada dejó aprendizajes. Para Nielsen, el argentino ya mostró destellos de competitividad, especialmente en comparación con su compañero de equipo, y ahora el desafío es sostener y ampliar ese nivel.

“Creo que Franco mejorará con el tiempo. Ya lo estamos viendo, y si le hemos dado un coche mejor, cosa que estoy seguro que hemos hecho, entonces veremos lo mejor de él”, concluyó el jefe de Alpine.

La frase funciona como una declaración de confianza y, al mismo tiempo, como una señal de exigencia. En un equipo que busca dar un salto de calidad, el rendimiento de sus pilotos será clave.

Cuándo debuta Colapinto en la temporada 2026 de Fórmula 1

El estreno del argentino en 2026 ya tiene fecha confirmada. La primera carrera será el domingo 8 de marzo a la 1 de la madrugada (hora argentina), cuando se dispute el Gran Premio de Australia.

El cronograma del fin de semana en Melbourne será el siguiente:

Jueves 5 de marzo

  • Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 2: 2:00

  • Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1:00

Con un nuevo auto, motor Mercedes y el respaldo explícito de la cúpula del equipo, Colapinto afronta una temporada que puede marcar un punto de inflexión en su trayectoria en la Fórmula 1. En Alpine creen que el proceso de aprendizaje ya dio sus primeros frutos. Ahora, la pista tendrá la última palabra.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alpine Franco Colapinto
Notas relacionadas
Confirmado: Alpine definió el cronograma y Colapinto ya tiene fecha definida para subirse al auto
Incertidumbre en la Fórmula 1: el problema técnico que puede afectar a Alpine y Colapinto antes del debut
El contundente análisis de Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada con Alpine: "Fue..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar