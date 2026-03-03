La Justicia rechazó el planteo de Claudio "Chiqui" Tapia y confirmó su indagatoria. 

El monto inicial investigado era de $7.593.903.512,23, pero luego se agregaron otros $11.759.643.331,62, lo que elevó la cifra total a más de $19.300 millones.

Desde el organismo recaudador señalaron que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios del contribuyente”, sino dinero que pertenece al Estado desde el momento de la retención, por lo que su falta de ingreso podría encuadrar en el delito de omisión de un agente de retención. Esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión cuando el monto no ingresado supera los $100.000 mensuales.

PW5Y3KTKKVCOJGJTFFWYSSDTJQ El juez Diego Amarante lleva la investigación contra la AFA por evasión de impuestos y retención de aportes.

En su resolución, el juez Amarante también dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás Tapia solicitó autorización para viajar al exterior durante tres días con el objetivo de asistir a un partido de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.

El magistrado autorizó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.

Las pruebas que analiza la Justicia

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones, mientras que durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.

Entre las pruebas incorporadas también figuran informes bancarios sobre acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. La funcionaria explicó que las tres autoridades principales, presidente, secretario y tesorero, son quienes firman los estados contables.

afa.jpg El presidente de la AFA deberá presentarse el 5 de marzo.

Asimismo, detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, los vencimientos son informados por correo electrónico. “Después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La postura de la defensa

La defensa de Tapia insiste en que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que solicitó la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y confirmó que el presidente de la AFA deberá presentarse a declarar como imputado en los próximos días.

La investigación continúa y el foco judicial está puesto en determinar si existió una maniobra deliberada en la administración de los fondos retenidos o si se trató de una situación regularizada fuera de término.