Analía Franchín reveló el secreto que le confesó su madre antes de morir: "Sufrimiento"

Analía Franchín fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar del sábado 12 de septiembre y ahí recordó un triste momento en su vida con la muerte de su mamá Amalia el pasado 11 de abril.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La panelista Analía Franchín recordó la impactante charla que mantuvo con su madre Amalia antes de fallecer en abril de este año. "Después entendí", comentó.
Analía Franchín fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar del sábado 12 de septiembre y ahí recordó un triste momento en su vida con la muerte de su mamá Amalia el pasado 11 de abril.
En aquel entonces, la panelista la despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales donde hablaba que la perdonaba por cosas que ellas solo sabían.
Pamela David le preguntó a Analía Franchín por cuáles eran esos secretos con su mamá y la panelista no dudó en contar desgarradores detalles de esa historia.
"En realidad ella fue una mujer muy sufrida, muy abusada por sus papás. Mi mamá era una mujer que tenía muchas cicatrices en el cuerpo por los golpes”, comenzó su fuerte relato.
“Y siempre dijo que antes de morirse nos dijo que nos iba a contar un gran secreto, que no me lo contó, se lo tuve que sacar. Yo ya había perdido a mi hermana y le dije ‘Sandra se fue sin saber este gran secreto que capaz podría explicar un montón de conductas tuyas’ , y me terminó confesando que su papá abusaba de ella, que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella”, reveló.
En ese sentido, indicó que su mamá pasó por situaciones muy duras en su infancia: “Fueron cosas tremendas, le han puesto hasta una plancha caliente en la espalda”, remarcó.
En el ciclo de Andy Kusnetzoff, Analía Franchín recordó cuando era niña y fue testigo de un intento de suicidio de su madre y cómo lograron salvarla.
“Pero más que nada lo que ella y yo sabíamos es que ella tuvo un intento de suicidio cuando yo tenía 12 años. Estábamos mirando la tele y me llamó la atención que ella se fuera al cuarto porque siempre estaba haciendo cosas", recordó.
"Ese día fui a verla al cuarto varias veces porque algo no me cierra y veo el blister de pastillas vacío, ahí me desesperé y no se despertaba. Yo tenía 12 años y se me estaba muriendo mi mamá, literal”, siguió conmovida.
Y ahí contó la profunda charla que mantuvo con su madre y jamás olvidará: “Llamamos a las vecinas, la ambulancia y lo primero que me dijo cuando me vio, me retó. Me dijo: ‘¿Por qué me despertaste? De verdad me quería morir’".
"Yo estuve un tiempo enojada con eso y después entendí que era una persona que le dolía tanto el alma y después cuando tuvo su nieta le devolvió la vida. Ella tuvo tanto sufrimiento que quedó adormecida del dolor”, concluyó Analía Franchín.