Analía Franchín reveló el secreto que le confesó su madre antes de morir: "Sufrimiento"

“Y siempre dijo que antes de morirse nos dijo que nos iba a contar un gran secreto, que no me lo contó, se lo tuve que sacar. Yo ya había perdido a mi hermana y le dije ‘Sandra se fue sin saber este gran secreto que capaz podría explicar un montón de conductas tuyas’ , y me terminó confesando que su papá abusaba de ella, que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella”, reveló.

En ese sentido, indicó que su mamá pasó por situaciones muy duras en su infancia: “Fueron cosas tremendas, le han puesto hasta una plancha caliente en la espalda”, remarcó.

El doloroso episodio que marcó el vínculo de Analía Franchín con su mamá

En el ciclo de Andy Kusnetzoff, Analía Franchín recordó cuando era niña y fue testigo de un intento de suicidio de su madre y cómo lograron salvarla.

“Pero más que nada lo que ella y yo sabíamos es que ella tuvo un intento de suicidio cuando yo tenía 12 años. Estábamos mirando la tele y me llamó la atención que ella se fuera al cuarto porque siempre estaba haciendo cosas", recordó.

"Ese día fui a verla al cuarto varias veces porque algo no me cierra y veo el blister de pastillas vacío, ahí me desesperé y no se despertaba. Yo tenía 12 años y se me estaba muriendo mi mamá, literal”, siguió conmovida.

Y ahí contó la profunda charla que mantuvo con su madre y jamás olvidará: “Llamamos a las vecinas, la ambulancia y lo primero que me dijo cuando me vio, me retó. Me dijo: ‘¿Por qué me despertaste? De verdad me quería morir’".

"Yo estuve un tiempo enojada con eso y después entendí que era una persona que le dolía tanto el alma y después cuando tuvo su nieta le devolvió la vida. Ella tuvo tanto sufrimiento que quedó adormecida del dolor”, concluyó Analía Franchín.