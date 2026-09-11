Sin accidentes, la Fórmula 1 debutó en el urbano de Madrid: cómo le fue a Franco Colapinto

Lando Norris en plena acción en la FP1 del nuevo circuito urbano de Madrid.

El circuito combina características de un(Bakú o) con otras propias de un circuito permanente y está situado en el entorno deMadrid y. Su estreno confirma el regreso de la Fórmula 1 a la capital después de más de, aunque Madrid ya había organizado el Mundial en elEl circuito de Madring tiene una longitud oficial dey cuenta con un total dedede). Se trata de un trazadocon largas rectas, fuertes frenadas y diferentes sectores que exigirán mucho a los pilotos; que ya han avisado de que se esperan numerosos accidentes esteEl domingo, los pilotos tendrán que completaral circuito de Madring durante el. La distancia total de carrera será de, por lo que los monoplazas pasarán durante cerca desometidos a las exigencias del trazado.





Además de posibles accidentes y safety cars que prolonguen aún más la carrera. Al tratarse de la primera carrera de Fórmula 1 en Madring, tampoco existe todavía un récord de vuelta oficial, que se establecerá durante este primer Gran Premio, ni el tiempo a batir en clasificación.



La primera experiencia de las categorías menores ya había dejado una advertencia. Durante las pruebas previas de Fórmula 3 se registraron 19 banderas rojas y tres chasis dañados, una señal de que Madring no parece ser un circuito en el que los errores puedan perdonarse fácilmente.





Charles Leclerc a bordo de la Ferrari SF-26.

Posiciones finales de la FP1 en Madring, España

El piloto argentino Franco Colapinto quedó en la posición 14 en el primer entrenamiento a 1.8 segundos de la punta que fue marcada por George Russell. El tiempo del británico de Mercedes fue de 1:34:077.





El líder el campeonato, Andrea Kimi Antonelli, a bordo del Mercedes-AMG F1 W17.

F1: horarios y cronograma del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas.

8.30 - 09.30 horas. Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

7.30 a 8.30 horas. Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre