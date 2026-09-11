Sin accidentes, la Fórmula 1 debutó en el urbano de Madrid: cómo le fue a Franco Colapinto

El circuito combina características de un trazado urbano
(Bakú o Mónaco
) con otras propias de un circuito permanente y está situado en el entorno de IFEMA
Madrid y Valdebebas
. Su estreno confirma el regreso de la Fórmula 1 a la capital después de más de cuatro décadas
, aunque Madrid ya había organizado el Mundial en el circuito del Jarama
El circuito de Madring tiene una longitud oficial de 5,414 kilómetros
y cuenta con un total de 22 curvas
(13
de derechas
y nueve
de izquierdas
). Se trata de un trazado rápido y técnico,
con largas rectas, fuertes frenadas y diferentes sectores que exigirán mucho a los pilotos; que ya han avisado de que se esperan numerosos accidentes este fin de semana.
El domingo, los pilotos tendrán que completar 57 vueltas
al circuito de Madring durante el Gran Premio de España de F1
. La distancia total de carrera será de 308,524 kilómetros
, por lo que los monoplazas pasarán durante cerca de dos horas
sometidos a las exigencias del trazado.
Lando Norris en plena acción en la FP1 del nuevo circuito urbano de Madrid.
Además de posibles accidentes y safety cars que prolonguen aún más la carrera. Al tratarse de la primera carrera de Fórmula 1 en Madring, tampoco existe todavía un récord de vuelta oficial, que se establecerá durante este primer Gran Premio, ni el tiempo a batir en clasificación.
La primera experiencia de las categorías menores ya había dejado una advertencia. Durante las pruebas previas de Fórmula 3 se registraron 19 banderas rojas y tres chasis dañados, una señal de que Madring no parece ser un circuito en el que los errores puedan perdonarse fácilmente.
Charles Leclerc a bordo de la Ferrari SF-26.
Posiciones finales de la FP1 en Madring, España
El piloto argentino Franco Colapinto quedó en la posición 14 en el primer entrenamiento a 1.8 segundos de la punta que fue marcada por George Russell. El tiempo del británico de Mercedes fue de 1:34:077.
El líder el campeonato, Andrea Kimi Antonelli, a bordo del Mercedes-AMG F1 W17.
F1: horarios y cronograma del GP de España
Viernes 11 de septiembre
- Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas.
- Práctica 2: 12 - 13 horas.
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.
- Clasificación: 11 a 12 horas.
Domingo 13 de septiembre