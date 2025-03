Franco Colapinto en el GP de Australia: mate con Vowles, bizcochos para el público y la mirada puesta en él

En ese contexto, Colapinto arribó a territorio oceánico este jueves y tuvo un reencuentro particular con James Vowles, director de la escudería Williams, quien fue el jefe del equipo con el que el argentino debutó en la máxima categoría la temporada pasada.

El joven piloto argentino aprovechó su paso por el paddock para saludar a sus ex compañeros en la escudería británica y se reencontró con el “Tío James”, con quien protagonizó un gracioso momento que quedó retratado bajo el lente del fotógrafo Kym Illman.

“JAMES NO ES FAN DEL MATE. Franco Colapinto se empeñó en que James Vowles probara su bebida favorita, el mate. El mate es una infusión argentina y aquí puedes ver la reacción de James al probarlo. No creo que salga corriendo a comprarlo. Yo lo probé y tampoco me gustó”, escribió el profesional en su cuenta de Instagram.

Embed

Como era de esperar, Colapinto también montó su propio show al reunirse con los fanáticos que se acercaron a la zona de la escudería francesa en Australia. Una de las acciones más virales fue con la usuaria de X @soyFLOPIMO, una argentina que se encuentra en Melbourne trabajando en el circuito.

La joven se acercó con la “misión” de entregarle al albiceleste un paquete de galletitas para que acompañen junto a sus mates. Luego de algunos minutos de espera, logró su cometido y se encontró con su ídolo. “Gracias por representarnos también”, soltó Florencia mientras Franco grabó un video en el que mostraba que se guardó dentro de una bolsa las famosas galletitas.

imagepng (52).webp Colapinto arribó a territorio oceánico este jueves y tuvo un reencuentro particular con James Vowles.

Colapinto repartió bizcochos rellenos de chocolate

Sin embargo, luego el deportista subió a su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve repartiendo los bizcochos rellenos de chocolate a otros fanáticos que se arrimaron en búsqueda de un autógrafo o una foto. “No me dejaron ni una. Había hambre parece”, escribió el joven.

Florencia, al enterarse de lo acontecido, se rió de la situación al escribir “Le regaló las Timtam a los fans el HDP!! jajajaj LPM”.

La misma usuaria también subió otro video que rápidamente se volvió viral. Mientras Franco se encontraba firmando algunas gorras a los fans, ella le agradeció por la forma en que representa al país y le deseó una gran temporada, a lo que el piloto soltó una frase sobre su futuro que generó revuelo: “Ojalá pueda correr”.

La escudería francesa, en las últimas horas, anunció a un cuarto piloto reserva: Kush Maini, de 24 años y originario de Karnataka, India. Junto a Colapinto, Paul Aron (tercero en la F2 en 2024) y Ryo Hirakawa (campeón del Mundial de Resistencia), conforman una lista de candidatos que podrían ocupar un lugar si el rendimiento de los titulares no es el esperado.