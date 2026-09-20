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Giuliano Simeone fue figura y el Atlético de Madrid derrotó al Real en el clásico

El equipo del Cholo Simeone se impuso 2-1 ante en el Metropolitano. Giuliano Simeone provocó el penal del primer gol y asistió en el segundo, mientras que Cuti Romero fue titular y Julián Álvarez ingresó en el complemento.

Giuliano Simeone fue figura y el Atlético de Madrid derrotó al Real en el clásico

Giuliano Simeone fue figura y el Atlético de Madrid derrotó al Real en el clásico

El equipo del Cholo Simeone se impuso 2-1 ante el Real Madrid en el Metropolitano por la séptima fecha de LaLiga. Giuliano Simeone provocó el penal del primer gol y asistió en el segundo, mientras que Cuti Romero fue titular y Julián Álvarez ingresó en el complemento.

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El Atlético de Madrid se quedó con una nueva edición del derbi madrileño. El equipo dirigido por Diego Simeone derrotó 2-1 al Real Madrid en el estadio Metropolitano y consiguió tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos de LaLiga.

La gran figura del encuentro fue Giuliano Simeone, determinante en las dos conquistas del conjunto local. El delantero argentino generó la acción que terminó en penal y expulsión de Dean Huijsen y, pocos minutos después, asistió a Jonathan David para el segundo gol.

En el equipo del Cholo también fueron protagonistas otros dos argentinos: Cristian Romero fue titular y disputó gran parte del encuentro, mientras que Julián Álvarez ingresó en el segundo tiempo.

Giuliano Simeone, decisivo en el triunfo del Atlético de Madrid

El partido había llegado al entretiempo sin goles y con un desarrollo parejo, pero todo cambió en el comienzo de la segunda parte.

A los 49 minutos, Giuliano Simeone recibió una infracción dentro del área cometida por Dean Huijsen. La acción fue revisada por el VAR y el defensor del Real Madrid terminó expulsado. El Atlético tuvo entonces la posibilidad de abrir el marcador desde los doce pasos.

Alejandro Grimaldo se hizo cargo del penal y puso el 1-0 a los 53 minutos.

Con un jugador más, el conjunto local encontró espacios y volvió a golpear apenas seis minutos después. Giuliano volvió a aparecer, esta vez por el sector derecho, y envió un centro que Jonathan David convirtió en el 2-0 con una definición de zurda.

De esta manera, el argentino terminó siendo protagonista directo de los dos goles que le permitieron al Atlético quedarse con el clásico.

El Real Madrid reaccionó sobre el final, pero no pudo empatar

Con diez jugadores, el Real Madrid intentó mantenerse en partido y tuvo una reacción en los minutos finales.

A los 89 minutos, Antonio Rüdiger marcó de cabeza el descuento, después de un centro de Bernardo Silva. El gol le puso suspenso al cierre del encuentro y obligó al Atlético a resistir durante los últimos minutos.

El conjunto de José Mourinho buscó el empate, pero no logró generar una ocasión suficiente para alcanzar el 2-2. El Atlético sostuvo la ventaja y terminó celebrando una victoria que le permitió sumar tres puntos importantes.

La derrota, además, dejó al Real Madrid un punto por debajo del Atlético en la tabla, mientras que el equipo de Simeone quedó segundo, a cinco unidades del líder Barcelona.

Cuti Romero fue titular y Julián Álvarez ingresó en el segundo tiempo

Los argentinos también tuvieron participación en el clásico madrileño.

Cristian “Cuti” Romero fue titular en la defensa del Atlético de Madrid y tuvo una participación activa en un partido intenso. El defensor argentino recibió una tarjeta amarilla durante el primer tiempo después de una revisión del VAR que había analizado previamente una posible expulsión.

Por su parte, Julián Álvarez comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 62 minutos en lugar de Jonathan David. El delantero tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, pero no pudo convertir.

El ingreso de la Araña se produjo cuando el Atlético ya ganaba 2-0 y buscaba aprovechar los espacios que dejaba el Real Madrid en su intento por descontar.

El Atlético se quedó con un clásico que cambió en el segundo tiempo

El primer tiempo había terminado 0-0, en un desarrollo con pocas situaciones claras y mucha disputa en el mediocampo. El panorama fue completamente diferente después del descanso.

La expulsión de Huijsen tras la infracción sobre Giuliano Simeone fue el punto de quiebre del encuentro. A partir de allí, el Atlético aprovechó la superioridad numérica, consiguió dos goles en pocos minutos y quedó con una ventaja que el Real Madrid solamente pudo reducir en el tramo final.

El 2-1 final significó una victoria importante para el equipo del Cholo en el primer derbi madrileño de la temporada y tuvo como gran protagonista a Giuliano Simeone, quien volvió a demostrar su influencia ofensiva con una actuación decisiva.

En pocas palabras

  • Giuliano Simeone: El delantero fue la figura del encuentro al provocar un penal y asistir en el segundo gol.
  • Atlético de Madrid: Se impuso 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano por LaLiga.
  • Participación Argentina: Cristian Romero fue titular y Julián Álvarez ingresó en el complemento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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