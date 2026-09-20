En medio de un diluvio, Boca ganó 2 a 0 frente a un San Lorenzo con 10 jugadores

El conjunto local tuvo dificultades para salir de contra y quedó obligado a resistir los ataques de Boca, que buscó principalmente por los costados y con centros hacia el área.

La situación se complicó todavía más para el Ciclón a la media hora de partido. Insaurralde fue expulsado por una fuerte entrada sobre Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha. El árbitro Nazareno Arasa decidió mostrarle la roja directa.

A pesar de la superioridad numérica, Boca no pudo traducir rápidamente su dominio en el marcador y se fueron al entretiempo sin goles.

Los goles de Lozano y Merentiel

Boca encontró la ventaja apenas comenzado el segundo tiempo. Leonel Flores recibió y asistió hacia atrás para la llegada de Leandro Lozano, quien sacó un zurdazo para poner el 1-0.

Con la ventaja y un hombre más, el Xeneize manejó el desarrollo con mayor tranquilidad y continuó teniendo la pelota.

El segundo llegó a los 26 minutos. Lautaro Blanco envió un centro rasante al área y Miguel Merentiel apareció para definir y establecer el 2-0 definitivo.

El diluvio que complicó el final

Los últimos 20 minutos estuvieron atravesados por un fuerte diluvio en el Nuevo Gasómetro. La cantidad de agua acumulada afectó el estado del campo de juego y comenzaron a aparecer charcos en distintos sectores.

Las condiciones hicieron cada vez más difícil la circulación de la pelota, pero Boca consiguió mantener la diferencia hasta el final y se llevó tres puntos importantes.

Con este resultado, el Xeneize alcanzó los 14 partidos consecutivos sin perder. Su última derrota había sido el 30 de julio ante O'Higgins, en Chile, por los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque posteriormente consiguió avanzar en la definición por penales.

Cómo quedaron Boca y San Lorenzo

El triunfo permitió que Boca se ubicara segundo en la Tabla Anual, con 47 puntos, mientras que en la Zona A del Torneo Clausura quedó quinto, con 17 unidades.

San Lorenzo, en tanto, ocupa el décimo puesto de la zona, con 11 puntos.

La victoria también permitió que Boca recortara la diferencia en el historial general entre ambos equipos. El Xeneize llegó a 78 triunfos, mientras que San Lorenzo suma 83. Además, hubo 53 empates y un encuentro que en 1990 fue dado por perdido para los dos equipos.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Boca no tendrá descanso durante la fecha FIFA y volverá a jugar por la Copa Argentina.

El próximo domingo 27 de septiembre, desde las 19, enfrentará a Racing por los cuartos de final en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

San Lorenzo, por su parte, volverá a jugar el sábado 3 de octubre, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 14:45.