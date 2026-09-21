Trump quiere construir un Arco del Triunfo en Washington, pero con una insólita función

Es decir, una fortaleza, al otro lado del río Potomac, que cruza la ciudad y con acceso directo a la Casa Blanca. Un lugar para la defensa cargado de drones y francotiradores para "custodiar la zona". Planeado para estar en una zona de parques, museos y espacio verde importantísimo para la ciudad, tener una fortaleza con francotiradores listos, no parece ser una idea muy tranquilizadora.

El proyecto contempla el gasto de 250 millones de dólares para su ejecución y, como en tantas otras cosas, aún no tiene la aprobación del Congreso. Pero eso no es de atención para el ocupante de la Casa Blanca.

Un arco más para la "defensa" que para recordar el "triunfo"

En todo el mundo, los grandes arcos como ornamentación en las ciudades se levantan para celebrar triunfos o momentos épicos de las urbes o los países. Por el ejemplo, el más famoso del mundo, el de París, lo ordenó construir Napoleón en 1806 para recordar sus victorias por gran parte de Europa. Con el tiempo, pasó a ser también el lugar en donde descansan los restos del "soldado desconocido". El homenaje a todos los franceses caídos a lo largo de las guerras en las que tomaron parte.

La "ciudad luz" tiene otro arco más: es el de la "Defense", ordenado construir por el presidente Francois Miterrand en 1983. Se inauguró para el Bicentenario de la Revolución Francesa en 1989. Pero tiene una razón muy diferente: no es un arco triunfal militar tradicional. Fue concebido como un monumento dedicado a los ideales humanitarios y de la humanidad. Sólo que lleva ese nombre, porque está ubicado en el barrio de "la Defense", uno de los más modernos de la ciudad con oficinas y edificios públicos.

Pero Donald Trump, con su arco, juntó dos ideas. Quiere que sea - ya que Washington no tiene - una obra para recordar "los triunfos". Al mismo tiempo, obsesionado por la defensa, quiere que sea una fortaleza en la otra orilla del río Potomac. Como seguridad para la Casa Blanca, principalmente.

El "puente de la memoria" sobre el río Potomac, en Washington. Data de 1932. Ahora, Donald Trump quiere un "arco del triunfo" para la ciudad. (Foto: A24.com)

El lugar elegido también es motivo de debate porque es el camino de acceso directo al cementerio de Arlington, en donde descansan los restos de los cientos de miles de soldados norteamericanos muertos en las diferentes guerras. Y también los del presidente John F. Kennedy y su hermano, el senador y procurador general, Robert F. Kennedy, ambos asesinados. Lo que más agita el debate en estos días es, justamente, que más que un lugar para la memoria o la unión de los ciudadanos, se llene de sistemas de seguridad (drones, soldados, francotiradores) para vigilar la Casa Blanca.

Trump en un acto con personal de la Casa Blanca. En su mano tiene una foto del proyecto del arco para Washington. (foto: A24.com)

¿Lo verá Trump siendo aún presidente?

Aún no tiene permiso legal para que se pueda construir. Trump quería anunciar la obra el pasado 4 de julio, por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos. No pudo. El plazo para construir el arco de 77 metros de altura oscila entre 2 y 3 años. El mandato de Trump acaba el 20 de enero de 2029. Por lo que tiene que apurar las obras si quiere inaugurarlo. Para él, el debate es totalmente secundario.