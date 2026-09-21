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Trump quiere construir un Arco del Triunfo en Washington, pero con una insólita función

Donald Trump tiene una única mirada sobre las cosas. También sobre la ciudad de Washington. Quiere darle un "Arco del Triunfo" como el de París y otras ciudades en el mundo. Pero crea polémica por el uso que pretende darle.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El arco del triunfo que quiere Trump para Washington. Pero viene con una sorpresa complicada (Foto: Render del proyecto de la Casa Blanca)

El arco del triunfo que quiere Trump para Washington. Pero viene con una "sorpresa" complicada (Foto: Render del proyecto de la Casa Blanca)
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Cuando presentó el proyecto, la discusión surgió de inmediato por el lugar elegido: Trump quiere colocar el arco en Memorial Circle, sobre Columbia Island, en el extremo oeste del Arlington Memorial Bridge, justo en el acceso desde Washington D.C. hacia el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

Pero ahora viene lo más polémico. En ese mismo mensaje, el presidente estadounidense dice qué función tendrá: "Por la fuerte solicitud del Ejército de los Estados Unidos, y con fines de Seguridad Nacional, he accedido a convertir el magnífico Arco Triunfal, planeado desde la Era de la Guerra Civil hace muchos años, en el Círculo Receptivo adyacente al Puente Conmemorativo de Arlington, en un Complejo Militar de primera categoría/Arco Triunfal".

Y agrega: "Para albergar, almacenar y tener la capacidad rápida de utilizar grandes cantidades de drones, más francotiradores, tanto en los techos como en las áreas de la plaza, y además tener y mantener grandes cantidades de munición para francotiradores en almacenamiento".

Es decir, una fortaleza, al otro lado del río Potomac, que cruza la ciudad y con acceso directo a la Casa Blanca. Un lugar para la defensa cargado de drones y francotiradores para "custodiar la zona". Planeado para estar en una zona de parques, museos y espacio verde importantísimo para la ciudad, tener una fortaleza con francotiradores listos, no parece ser una idea muy tranquilizadora.

El proyecto contempla el gasto de 250 millones de dólares para su ejecución y, como en tantas otras cosas, aún no tiene la aprobación del Congreso. Pero eso no es de atención para el ocupante de la Casa Blanca.

Un arco más para la "defensa" que para recordar el "triunfo"

En todo el mundo, los grandes arcos como ornamentación en las ciudades se levantan para celebrar triunfos o momentos épicos de las urbes o los países. Por el ejemplo, el más famoso del mundo, el de París, lo ordenó construir Napoleón en 1806 para recordar sus victorias por gran parte de Europa. Con el tiempo, pasó a ser también el lugar en donde descansan los restos del "soldado desconocido". El homenaje a todos los franceses caídos a lo largo de las guerras en las que tomaron parte.

La "ciudad luz" tiene otro arco más: es el de la "Defense", ordenado construir por el presidente Francois Miterrand en 1983. Se inauguró para el Bicentenario de la Revolución Francesa en 1989. Pero tiene una razón muy diferente: no es un arco triunfal militar tradicional. Fue concebido como un monumento dedicado a los ideales humanitarios y de la humanidad. Sólo que lleva ese nombre, porque está ubicado en el barrio de "la Defense", uno de los más modernos de la ciudad con oficinas y edificios públicos.

Pero Donald Trump, con su arco, juntó dos ideas. Quiere que sea - ya que Washington no tiene - una obra para recordar "los triunfos". Al mismo tiempo, obsesionado por la defensa, quiere que sea una fortaleza en la otra orilla del río Potomac. Como seguridad para la Casa Blanca, principalmente.

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El "puente de la memoria" sobre el río Potomac, en Washington. Data de 1932. Ahora, Donald Trump quiere un "arco del triunfo" para la ciudad. (Foto: A24.com)

El lugar elegido también es motivo de debate porque es el camino de acceso directo al cementerio de Arlington, en donde descansan los restos de los cientos de miles de soldados norteamericanos muertos en las diferentes guerras. Y también los del presidente John F. Kennedy y su hermano, el senador y procurador general, Robert F. Kennedy, ambos asesinados. Lo que más agita el debate en estos días es, justamente, que más que un lugar para la memoria o la unión de los ciudadanos, se llene de sistemas de seguridad (drones, soldados, francotiradores) para vigilar la Casa Blanca.

Trump en un acto con personal de la Casa Blanca. En su mano tiene una foto del proyecto del arco para Washington. (foto: A24.com)

Trump en un acto con personal de la Casa Blanca. En su mano tiene una foto del proyecto del arco para Washington. (foto: A24.com)

¿Lo verá Trump siendo aún presidente?

Aún no tiene permiso legal para que se pueda construir. Trump quería anunciar la obra el pasado 4 de julio, por el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos. No pudo. El plazo para construir el arco de 77 metros de altura oscila entre 2 y 3 años. El mandato de Trump acaba el 20 de enero de 2029. Por lo que tiene que apurar las obras si quiere inaugurarlo. Para él, el debate es totalmente secundario.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Arco del Triunfo: Donald Trump propone construir un monumento similar al de París en Washington D.C.
  • Polémica función: El proyecto busca convertir el arco en un complejo militar con drones y francotiradores.
  • Ubicación y costo: Se planea en un área sensible del acceso a Arlington y demandaría 250 millones de dólares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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