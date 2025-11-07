El inesperado apoyo de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto antes del GP de Brasil

Bortoleto también destacó que dentro del paddock, los pilotos suelen medir el rendimiento más allá de los resultados finales, teniendo en cuenta que las diferencias entre equipos suelen marcar distancias imposibles de revertir en pista.

Cómo fue la temporada de Colapinto con Alpine

El argentino debutó oficialmente en la séptima fecha del campeonato, reemplazando al australiano Jack Doohan. Desde entonces, disputó una serie de carreras que reflejaron las dificultades de Alpine en el desarrollo del A525.

Sus resultados incluyeron un 16° puesto en Emilia-Romaña, 13° en Mónaco, 15° en España, 13° en Canadá, 15° en Austria, y una ausencia en la largada de Gran Bretaña. Luego completó Bélgica (19° en la Sprint y en la carrera principal), Hungría (18°), y su mejor actuación llegó en Zandvoort, donde finalizó 12°.

En la continuidad de la temporada, terminó 17° en Monza, 19° en Azerbaiyán, 16° en Singapur y en Austin logró superar a Pierre Gasly tanto en la Sprint (14°) como en la carrera principal (17°). Su última participación fue en México, donde cruzó la meta en el puesto 16.

La amistad entre Colapinto y Bortoleto

Durante el Media Day en Brasil, Colapinto se refirió al vínculo con su colega paulista y a la emoción de correr cerca de casa. “Quiero tener un buen fin de semana para los argentinos que están acá. Sé que hacen un gran esfuerzo para venir”, expresó. Luego agregó: “Somos como hermanos. Ver eso en este deporte es muy lindo. Brasil para mí es como una segunda casa”.

Por su parte, meses atrás, el propio Colapinto había definido a Bortoleto como su “mejor amigo en la Fórmula 1”. Ambos comparten una relación cercana desde sus años en el karting, forjada en el compañerismo y la admiración mutua.

Mientras tanto, Bortoleto, al mando de uno de los Sauber, suma 19 puntos en el campeonato, con destacados resultados en Austria, Hungría, Bélgica, Italia y México, pese a que su equipo solo supera a Alpine en la tabla de constructores.