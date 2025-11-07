Crimen del country: pidieron prisión perpetua para la empleada doméstica tras confesar el asesinato

Captura El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro.

Sin embargo, el abogado de la viuda negó categóricamente esa versión, asegurando que Orlandi nunca le pidió a la empleada que robara el teléfono ni que participara en ninguna acción de ese tipo.

La estrategia de la defensa y el pedido de nulidad

Visiblemente afectada, Paniagua declaró estar “decepcionada por los videos y audios” difundidos tras su declaración y habló del impacto que el proceso judicial tuvo en su entorno familiar. “Me duele por mi familia, por mis hijos”, expresó entre lágrimas.

Su defensora, María Gómez, pidió la nulidad del debate argumentando irregularidades en la exposición mediática del caso. No obstante, el tribunal rechazó el planteo, aunque decidió analizar medidas para garantizar la protección de los familiares involucrados.

el-crimen-ocurrio-en-la-casa-del-empresario-en-el-country-de-pilar-la-delfina-foto-ddi-6TRL2IZZXNEWVLYUCXKGN6VYIQ La casa en donde ocurrió el crimen.

Los cargos y agravantes solicitados

La fiscal Capra ratificó la imputación por “robo calificado y homicidio criminis causa”, al considerar que se trató de una muerte violenta y planificada: “Había un cuerpo tirado en el piso, con diversas heridas defensivas y un charco de sangre”, sostuvo durante su alegato final.

Por su parte, el abogado Tomás Farini Duggan, representante de los hijos del ingeniero, Esteban y Laura Wolfenson, pidió agregar el agravante de alevosía, debido a la forma en que ocurrió el crimen.

El veredicto final

El caso, que causó gran conmoción en la comunidad de Pilar, llegará a su fin el 20 de octubre, cuando el tribunal dé a conocer si Paniagua es condenada a prisión perpetua por el crimen de Roberto Wolfenson.