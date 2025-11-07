Crimen del country: pidieron prisión perpetua para la empleada doméstica tras confesar el asesinato
La fiscal Laura Capra solicitó la pena máxima para Rosalía Paniagua acusada de matar a Roberto Wolfenson en el barrio La Delfina. El veredicto se conocerá el 20 de octubre en San Isidro.
La fiscal Laura Capra pidió este viernes la pena de prisión perpetua para Rosalía Paniagua, acusada del asesinato del ingeniero Roberto Wolfenson, ocurrido en febrero de 2024 en el country La Delfina, en Pilar. Según la investigación, la mujer estranguló a su empleador con un collar de nailon que llevaba el nombre de su hijo, hecho que ella misma reconoció durante el juicio.
La última audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, presidido por el juez Esteban Andrejín, junto a Victoria Santamarina y Osvaldo Rossi, quienes darán a conocer su veredicto el 20 de octubre.
Durante la audiencia previa, la acusada admitió haber matado a Wolfenson, aunque sostuvo que el hecho fue consecuencia de una discusión que “se le fue de las manos”. Según su versión, el conflicto comenzó cuando Graciela Orlandi, pareja del fallecido, le pidió que le quitara el celular al ingeniero para saber “en qué andaba su marido”.
Paniagua aseguró que en medio del forcejeo el hombre la descubrió y que, en ese contexto, lo atacó con un collar de nailon. “Fue un momento de desesperación”, dijo la imputada.
Sin embargo, el abogado de la viuda negó categóricamente esa versión, asegurando que Orlandi nunca le pidió a la empleada que robara el teléfono ni que participara en ninguna acción de ese tipo.
La estrategia de la defensa y el pedido de nulidad
Visiblemente afectada, Paniagua declaró estar “decepcionada por los videos y audios” difundidos tras su declaración y habló del impacto que el proceso judicial tuvo en su entorno familiar. “Me duele por mi familia, por mis hijos”, expresó entre lágrimas.
Su defensora, María Gómez,pidió la nulidad del debate argumentando irregularidades en la exposición mediática del caso. No obstante, el tribunal rechazó el planteo, aunque decidió analizar medidas para garantizar la protección de los familiares involucrados.
Los cargos y agravantes solicitados
La fiscal Capra ratificó la imputación por “robo calificado y homicidio criminis causa”, al considerar que se trató de una muerte violenta y planificada: “Había un cuerpo tirado en el piso, con diversas heridas defensivas y un charco de sangre”, sostuvo durante su alegato final.
Por su parte, el abogado Tomás Farini Duggan, representante de los hijos del ingeniero, Esteban y Laura Wolfenson, pidió agregar el agravante de alevosía, debido a la forma en que ocurrió el crimen.
El veredicto final
El caso, que causó gran conmoción en la comunidad de Pilar, llegará a su fin el 20 de octubre, cuando el tribunal dé a conocer si Paniagua es condenada a prisión perpetua por el crimen de Roberto Wolfenson.