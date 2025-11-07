Cómo será el auto de Franco Colapinto en 2026: Alpine apuesta todo por el motor Mercedes

El director técnico de Alpine, David Sánchez, confirmó que el acuerdo con Mercedes es una apuesta estratégica. Y desde el propio Colapinto se respira optimismo. “Creo que el coche del próximo año será mejor que el de este”, señaló el argentino. “Todos son muy positivos respecto al ritmo y el rendimiento del coche de 2026, al menos en las simulaciones. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo”.

Qué ventaja tiene Alpine sobre el resto de los equipos

El rendimiento irregular de Alpine en 2025 le trajo un beneficio inesperado: más tiempo de desarrollo en el túnel de viento, gracias al sistema de Restricción de Pruebas Aerodinámicas (ATR), que otorga más horas de simulación a los equipos con peores resultados.

Ese margen adicional podría ser crucial para dominar las nuevas reglas, que introducirán autos más livianos, compactos y con aerodinámica activa. El trabajo en el túnel de viento permitirá a la escudería francesa optimizar el chasis y la eficiencia energética, dos factores determinantes en la nueva era.

Además de Alpine, Mercedes, McLaren y Williams también utilizarán los motores alemanes a partir de 2026, lo que abre un nuevo escenario competitivo en el que varios equipos podrían acercarse a la lucha por el título.

Cómo se reestructuró Alpine en los últimos meses

El proyecto no solo cambió en lo técnico, sino también en lo humano. La llegada de Flavio Briatore como asesor estratégico y de Steve Nielsen como nuevo director general marcó un cambio profundo en la estructura interna. “Estamos metidos de lleno en la producción del coche del año que viene”, aseguró Nielsen recientemente, dejando claro el foco total en 2026.

Con Colapinto confirmado, el plan de Alpine es claro: construir una base sólida a largo plazo. La escudería francesa quiere que el piloto argentino sea una pieza clave en esta nueva etapa, con un coche competitivo y un entorno estable.

La Fórmula 1 entrará en una nueva era en 2026, con motores híbridos más equilibrados, autos más ligeros y un fuerte enfoque en la eficiencia. Para Alpine, será el momento de reiniciar su historia con una promesa: volver a pelear en la zona alta. Y para Franco Colapinto, la oportunidad de demostrar todo su potencial en un equipo que apuesta a su crecimiento.