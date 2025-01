El video del alocado festejo de fin de año de Franco Colapinto: ¿Con conquista incluida?

Embed

En las redes sociales se viralizó en las últimas horas un video de un numeroso grupo de jóvenes despidiendo el 2024 a pura música y tragos.

En el mismo, se apreciaría detrás a la figura de Colapinto hablando bien cerca y animadamente con una mujer, imagen que se replicó rápidamente en la red social X, luego de lo que fue el acercamiento que tuvo hace unos meses con la China Suárez en Madrid.

El video replicado en X por el usuario @verstupper rápidamente trajo mucha repercusión entre los usuarios al apreciar que uno de los presentes en la celebración se trataría de Franco Colapinto.

"Más rápido que Verstappen", "Avanza con chamuyo dominado!", comentaron los usuarios al detectar en la reunión a quien sería el piloto de 21 años en la fiesta disfrutando del verano.

franco colapinto conquista fin de año

Asombroso regalo y carta de Franco Colapinto a Juana Viale por su faltazo al programa: "No viniste y..."

Franco Colapinto iba a estar en la mesa de Juana Viale del domingo pero luego de confirmar su presencia se bajó inesperadamente hace unos días y explicó los motivos en un video que dio a conocer.

Lo cierto es que el joven piloto de Fórmula 1 le envió un ramo de rosas a la conductora de Almorzando con Juana, El Trece, por su faltazo con aviso y le dedicó emotivas palabras en una carta.

“Bueno un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento. Así que mil gracias”, dijo Juana Viale sobre la ausencia del deportista en su mesa.

Y luego agregó ante las flores que le hizo llegar como gesto de cortesía: "Mirá las flores que me mandó Franco. Qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores".

A continuación, la conductora leyó las palabras que le hizo llegar el piloto: “Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes".

Y Juana Viale cerró picante: “Un beso enorme Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias”.