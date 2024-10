Franco Colapinto se animó a compartir su experiencia en la Fórmula 1 y reveló varios de sus secretos

"Desde muy chico era mi sueño, trabajamos mucho para esto. Mis managers me apoyaron cuando era un pibe en la F4 en España, y nuestro sueño en común era llegar a la Fórmula 1", comentó Colapinto.

Adaptación y anécdotas

Además, agregó que se preparó física y mentalmente para alcanzar su meta: "Desde chico luché y soñé con eso. Estaba listo, tanto mental como físicamente, por si se presentaba la oportunidad y llegó".

El joven también recordó su llegada a Italia a una edad temprana, sin saber el idioma: "Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total irme a 12 mil kilómetros de distancia con solo 14 años y sin familiares. Vivía solo en una fábrica, no sabía ni cocinar ni lavar la ropa. Corría para una marca que fabricaba chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica".

Colapinto compartió una divertida anécdota de su vida independiente a esa edad: "Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre. Estaba flaquito porque comía poco, era todo muy básico. Lo único que sabía hacer era cortar frutas".

Respecto a la nota viral donde confesó que no sabe estacionar, el piloto admitió que se pone muy nervioso, aunque aseguró que está mejorando: “Tuve una época complicada para estacionar. Me ponía muy nervioso. No emboco el auto ni siquiera en espacios grandes. Manejo para adelante, para atrás no voy nunca. En el último año he mejorado mucho, lo que es un gran avance para mí”.

Finalmente, no dudó en hacer una broma cuando le preguntaron por su sueldo en la Fórmula 1: "A mí no me pagan todavía, estoy medio pobre, hago lo que puedo".