La INESPERADA revelación de la mánager de Franco Colapinto sobre su continuidad en la F1

Los rumores no se limitan solo a Sauber. En las últimas semanas, también se especuló sobre una posible incorporación del piloto argentino a Red Bull, debido a la incertidumbre en torno a la continuidad de Checo Pérez. No obstante, Catarineu fue contundente al respecto: “Desde hace varios años vienen ‘retirando’ a Checo Pérez. Tampoco hemos tenido novedades desde allí. Red Bull es el equipo campeón del mundo y uno de los mejores de los últimos 20 años, pero por ahora no hemos sido contactados”.

Si Colapinto no consigue un asiento para la próxima temporada, continuará como piloto de reserva en Williams, lo que implicará mantenerse activo en autos de temporadas pasadas y sumar horas en el simulador. Catarineu no se mostró preocupada por la posibilidad de que el piloto no corra en 2025, señalando casos como los de Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, quienes estuvieron fuera de la competición uno o dos años antes de regresar con éxito a la Fórmula 1.

A pesar de las incertidumbres, Catarineu confía plenamente en el talento de Colapinto: "Franco ha demostrado sobradamente que merece ser titular", y junto a su socio y pareja, Jamie Campbell-Walter, están evaluando diferentes alternativas para asegurar que el piloto argentino siga en el radar de los equipos de la Fórmula 1. "Estamos trabajando para que Franco esté en la vista de los equipos. Sé que cuando vuelva a tener una oportunidad, se establecerá definitivamente en la Fórmula 1", concluyó la mánager.

El futuro de Colapinto sigue en vilo, pero su equipo está decidido a seguir luchando para que el joven piloto tenga un lugar en la grilla de la máxima categoría del automovilismo mundial.