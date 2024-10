Una escudería compartió una foto de Franco Colapinto con uno de sus pilotos y revolucionó al mundo de la F1

image.png La foto de Tsunoda y Franco Colapinto que compartió Racing Bulls y generó revuelo. (@visacashapprb)

La escudería, reconocida como una de las más poderosas en la Fórmula 1, compartió una imagen en sus redes sociales bajo la frase "El dúo que no sabías que necesitabas", donde aparecen Colapinto y el japonés Yuki Tsunoda, ambos promesas del automovilismo mundial. Aunque la publicación no ofreció detalles adicionales y podría tratarse de un simple juego en redes sociales, el posteo rápidamente acumuló comentarios de fanáticos especulando sobre el futuro de Colapinto. "¿Qué no están queriendo decir?" y "¿Es una señal?" fueron algunas de las reacciones más comunes.