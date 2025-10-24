En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México

El argentino tuvo un buen rendimiento en la primera sesión de entrenamientos que contó con varios pilotos reserva. Uno de ellos fue Paul Aaron, quien manejó el auto de Pierre Gasly, y finalizó 15.

Franco Colapinto quedó noveno en la primera práctica del Gran Premio de México (Foto: Reuters)

Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el argentino aventajó a Paul Aron en la FP1 y luego salió a pista para la FP2 este viernes de cara a lo que será un fin de semana cargado de actividad.

Leé también Gasly apuntó contra Colapinto por su maniobra en Austin: 'No fue..."
En una tanda con nueve rookies, el más veloz fue Charles Leclerc, quien marcó un tiempo de 1:18.380 con su Ferrari. Detrás aparecieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).

Franco Colapinto quedó en el noveno lugar tras lograr un registro de 1:19.331 que lo dejó a 0.951 del tiempo de punta, pero a más de medio segundo por delante de su compañero Paul Aron. El estonio, que ocupó la butaca de Pierre Gasly, quedó 15° con su mejor vuelta en 1:19.862.

El mejor rookie de la jornada fue la joven promesa de Red Bull, Arvid Lindblad, quien podría ser ascendido en 2026 a Racing Bulls: marcó una vuelta de 1:18.997 en el monoplaza de Max Verstappen, quedó sexto y aventajó incluso los registros de Yuki Tsunoda (1:19.090).

Por qué el noveno puesto de Colapinto es importante

Más allá del resultado en sí, el rendimiento del argentino fue bien valorado dentro del paddock. En un contexto donde Alpine busca mejorar su desempeño tras una temporada de resultados irregulares, Colapinto logró colocarse entre los diez primeros, una posición que consolida su crecimiento y su adaptación progresiva al equipo.

Además, la actuación cobra relevancia porque llega tras una semana agitada: en el GP de Estados Unidos, Colapinto protagonizó un adelantamiento sobre Pierre Gasly que generó controversia dentro y fuera del equipo francés. Esa maniobra, que dio la vuelta al mundo, reavivó el debate sobre jerarquías internas y coincidió con rumores cada vez más firmes sobre su confirmación para la temporada 2026.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. Ubicado en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el trazado tiene una longitud de 4,304 kilómetros y 16 curvas (siete a la izquierda y nueve a la derecha).

Una de sus características más reconocidas es la sección que atraviesa el estadio Foro Sol, donde los autos pasan entre tribunas repletas, generando una de las postales más impresionantes del año en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Fórmula 1 Mexico
El importante pedido de Flavio Briatore a Colapinto antes de la carrera de F1 en México
Franco Colapinto sorprendió en la FP1 del GP de México e ilusiona a todo el equipo: en qué puesto quedó
El nuevo acto de rebeldía de Franco Colapinto a pesar del reto de Alpine: "Cobardes"

