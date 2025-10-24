Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México

EYRDAQLPKJDOBBDA7SLQSRWJUE

Por qué el noveno puesto de Colapinto es importante

Más allá del resultado en sí, el rendimiento del argentino fue bien valorado dentro del paddock. En un contexto donde Alpine busca mejorar su desempeño tras una temporada de resultados irregulares, Colapinto logró colocarse entre los diez primeros, una posición que consolida su crecimiento y su adaptación progresiva al equipo.

Además, la actuación cobra relevancia porque llega tras una semana agitada: en el GP de Estados Unidos, Colapinto protagonizó un adelantamiento sobre Pierre Gasly que generó controversia dentro y fuera del equipo francés. Esa maniobra, que dio la vuelta al mundo, reavivó el debate sobre jerarquías internas y coincidió con rumores cada vez más firmes sobre su confirmación para la temporada 2026.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. Ubicado en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el trazado tiene una longitud de 4,304 kilómetros y 16 curvas (siete a la izquierda y nueve a la derecha).

Una de sus características más reconocidas es la sección que atraviesa el estadio Foro Sol, donde los autos pasan entre tribunas repletas, generando una de las postales más impresionantes del año en la Fórmula 1.