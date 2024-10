Franco Colapinto terminó la clasificación y largará 16° en el Gran Premio de México

El piloto de Williams se mostró muy disconforme con el rendimiento del FW46 y planteó lo sucedido en la rueda de prensa. “Muy mal el balance. No podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás. Y en un Fórmula 1 se vuelve muy lento cuando pasa eso”.

“En las curvas lentas tenía un montón de sobre rotación y, nada, imposible controlarlo. Un desastre, iba muy mal el auto. Pero bueno, a pelear mañana”, comentó el corredor de 21 años.

“No tuve grip atrás, estuve patinando desde la primera curva y no tuve nada de grip. Sobre rotaba el auto en todas las curvas lentas y no podía doblar el volante sin perder el culo. Nada, muy mal...”, remarcó Colapinto, que no escondió su furia. Al mismo tiempo, agregó: “Primero hay que solucionar el problema que tengo, porque si el auto va así en la carrera, no van a durar ni tres vueltas las gomas”.