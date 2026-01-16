Franco Colapinto volvió a Alpine y dejó un mensaje que enloqueció a los fanáticos

“Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, cerró, dejando una señal clara de entusiasmo y compromiso con el proyecto.

Si bien días atrás el piloto ya había compartido una imagen desde el simulador, este video marcó su reaparición formal en la cuenta oficial de Alpine en 2026. La respuesta del público fue inmediata: cientos de mensajes de aliento, emojis y comentarios celebrando su regreso a la actividad, con muestras de cariño tanto desde Argentina como desde otros puntos del mundo.

Cuándo se conocerá el auto que manejará Colapinto en 2026

La expectativa ahora se traslada al monoplaza. Alpine presentará el diseño oficial del auto el próximo 23 de enero, mientras que durante las pruebas de pretemporada el vehículo se mostrará completamente negro, sin la livery definitiva.

Antes del debut oficial del campeonato, la Fórmula 1 tendrá tres bloques de ensayos: del 26 al 30 de enero en Barcelona, y luego dos tandas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, cuya actividad se iniciará el viernes 6 de marzo y tendrá su carrera el domingo 8, en el circuito de Albert Park.

Con su mensaje desde Enstone, Colapinto dio el primer paso visible de un año que promete emociones fuertes y renovó la ilusión de miles de fanáticos que ya cuentan los días para verlo nuevamente en pista.