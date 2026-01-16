En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto volvió a Alpine y dejó un mensaje que enloqueció a los fanáticos

El piloto argentino grabó un video desde la base del equipo en Enstone, habló del nuevo auto y del trabajo previo al arranque del Mundial 2026, y recibió una avalancha de mensajes de apoyo.

La espera terminó para los fanáticos de Franco Colapinto. En plena pretemporada de la Fórmula 1, el piloto argentino grabó un mensaje desde la sede de Alpine en Enstone y desató la euforia en redes sociales, en lo que fue su primera aparición oficial del año en los canales del equipo francés.

A días de mostrar su nuevo auto, Alpine hizo un sorpresivo anuncio para la temporada
“¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada”, comenzó Colapinto en el video que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la escudería. Con un tono relajado pero cargado de expectativa, dejó en claro que ya arrancó la etapa más intensa de preparación.

El argentino también se refirió al contexto especial que atraviesa Alpine de cara a 2026: “Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”. La frase resume el clima interno en Enstone, donde el equipo encara cambios técnicos importantes y apunta a dar un salto de competitividad.

Qué hará Colapinto en los primeros días en Enstone

En su mensaje, Colapinto detalló parte de la agenda que tendrá durante estas semanas previas al inicio de la actividad oficial. “Vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación”, explicó, marcando que el trabajo no se limita solo a la pista, sino también a la adaptación técnica y a los compromisos institucionales del equipo.

“Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, cerró, dejando una señal clara de entusiasmo y compromiso con el proyecto.

Si bien días atrás el piloto ya había compartido una imagen desde el simulador, este video marcó su reaparición formal en la cuenta oficial de Alpine en 2026. La respuesta del público fue inmediata: cientos de mensajes de aliento, emojis y comentarios celebrando su regreso a la actividad, con muestras de cariño tanto desde Argentina como desde otros puntos del mundo.

Cuándo se conocerá el auto que manejará Colapinto en 2026

La expectativa ahora se traslada al monoplaza. Alpine presentará el diseño oficial del auto el próximo 23 de enero, mientras que durante las pruebas de pretemporada el vehículo se mostrará completamente negro, sin la livery definitiva.

Antes del debut oficial del campeonato, la Fórmula 1 tendrá tres bloques de ensayos: del 26 al 30 de enero en Barcelona, y luego dos tandas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, cuya actividad se iniciará el viernes 6 de marzo y tendrá su carrera el domingo 8, en el circuito de Albert Park.

Con su mensaje desde Enstone, Colapinto dio el primer paso visible de un año que promete emociones fuertes y renovó la ilusión de miles de fanáticos que ya cuentan los días para verlo nuevamente en pista.

