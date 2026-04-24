La China Suárez, en el centro del conflicto: el motivo que frena a Franco Colapinto con Maia Reficco

Este domingo 26 de abril por la mañana Franco Colapinto brindará una exhibición en Buenos Aires en un evento que promete reunir a miles de personas en la zona de Palermo.
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Se conoció el particular motivo por el que el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto no se atrevería a confirmar públicamente el actual vínculo con la actriz Maia Reficco.
Este domingo 26 de abril por la mañana Franco Colapinto brindará una exhibición en Buenos Aires en un evento que promete reunir a miles de personas en la zona de Palermo.
Lo cierto es que en el plano personal al piloto argentino de Fórmula 1 se lo relaciona hace unas semanas con la actriz Maia Reficco e incluso ya aparecieron fotos juntos. En esa línea, Gustavo Méndez aportó que durante sus días en Argentina, el deportista y la actriz y cantante se muestran disfrutando en silencio juntos.
"Lo dijimos el 23 de marzo. Durmieron juntos todas las noches", indicó el panelista en La mañana con Moria (El Trece). Y agregó: "Ella tiene un viaje a Estados Unidos porque tiene muchas propuestas laborales, acaba de hacer una película con Eva Longoria, es muy grosa".
"Había contado que tenía pensado mudarse y hacer base en Madrid en vez de Estados Unidos para estar cerca de Franco y ahora también en Argentina porque se lanza como cantante", profundizó sobre los planes juntos que tienen a futuro y el buen presente del vínculo.
Sin embargo, en una reciente entrevista, el piloto de Fórmula 1 comentó que se encontraba "solterísimo" manteniendo total reserva. Al parecer, según se contó en el programa, esto estaría aparejado con no estar expuesto en los medios como pasó a fines de 2024 cuando el joven de Pilar fue relacionado a la China Suárez y fueron vistos en Madrid, España.
"A Franco le hicieron una entrevista y dijo que estaba solterísimo, pero era mentira. Después del escándalo que se armó por su vínculo con la China, firmó un acuerdo con la Fórmula 1 y tiene que pedir permiso hasta para subir una foto”, detalló Méndez sobre los recaudos en su imagen y exposición que tomaría desde entonces Colapinto para enfocarse de lleno en la competición con la escudería Alpine.
Lo cierto es que los indicios del romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco crecen cada vez más e incluso circuló una imagen de los dos juntos en Zárate compartida por la cuenta en X del programa LAM (América Tv).
Ángel de Brito sumó más detalles del encuentro de Franco Colapinto y Maia Reficco en Argentina a través de su canal de difusión en Instagram y reveló qué hicieron durante sus días en el país.
"Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos", comenzó contando el conductor de LAM. "Se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial", detalló.
El conductor también destacó el entusiasmo del piloto por su próxima competencia. "Está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas el evento".