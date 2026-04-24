La China Suárez, en el centro del conflicto: el motivo que frena a Franco Colapinto con Maia Reficco

Sin embargo, en una reciente entrevista, el piloto de Fórmula 1 comentó que se encontraba "solterísimo" manteniendo total reserva. Al parecer, según se contó en el programa, esto estaría aparejado con no estar expuesto en los medios como pasó a fines de 2024 cuando el joven de Pilar fue relacionado a la China Suárez y fueron vistos en Madrid, España.

"A Franco le hicieron una entrevista y dijo que estaba solterísimo, pero era mentira. Después del escándalo que se armó por su vínculo con la China, firmó un acuerdo con la Fórmula 1 y tiene que pedir permiso hasta para subir una foto”, detalló Méndez sobre los recaudos en su imagen y exposición que tomaría desde entonces Colapinto para enfocarse de lleno en la competición con la escudería Alpine.

Lo cierto es que los indicios del romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco crecen cada vez más e incluso circuló una imagen de los dos juntos en Zárate compartida por la cuenta en X del programa LAM (América Tv).

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Cómo fue el encuentro de Franco Colapinto y Maia Reficco en Argentina

Ángel de Brito sumó más detalles del encuentro de Franco Colapinto y Maia Reficco en Argentina a través de su canal de difusión en Instagram y reveló qué hicieron durante sus días en el país.

"Colapinto cerró un resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos", comenzó contando el conductor de LAM. "Se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial", detalló.

El conductor también destacó el entusiasmo del piloto por su próxima competencia. "Está muy entusiasmado por el evento que tiene el domingo (26 de abril). Cenó frente a una de las tribunas el evento".