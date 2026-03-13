Frustración total: el fuerte diálogo de Colapinto con su ingeniero tras quedar 16° en la clasificación Sprint en China

Qué se dijeron Colapinto y su ingeniero tras la clasificación

Una vez confirmada la eliminación en la Q2, Barlow fue directo al comunicarle la situación al piloto.

“Lamentablemente estamos afuera”, le informó el ingeniero británico por radio.

En ese intercambio también le dio un punto de referencia interno dentro del equipo para analizar el rendimiento del auto. “Pierre hizo 1:33.4 en su segundo tiempo de vuelta”, agregó, en alusión al registro que permitió a Gasly meterse entre los diez mejores.

La respuesta de Colapinto reflejó la frustración del momento. El argentino buscó entender dónde se encontraba la diferencia con su compañero y pidió más detalles sobre su rendimiento.

“¿Dónde es que pierdo tanto?”, preguntó el piloto mientras analizaba su vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2032435901633032267&partner=&hide_thread=false El diálogo entre @FranColapinto y su ingeniero luego de quedar eliminado en la SQ2 del Gran Premio de China.

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Cómo fue el rendimiento de Colapinto en la clasificación Sprint

La jornada en Shanghái no fue sencilla para el argentino. En la clasificación Sprint terminó en el puesto 16, lo que lo dejó fuera de la pelea por las primeras posiciones y lo obligará a largar desde atrás en la carrera corta.

El contraste dentro del equipo Alpine fue evidente: mientras Colapinto quedó eliminado en la Q2, Gasly logró una buena clasificación y partirá desde el séptimo lugar de la grilla.

La diferencia entre ambos marcó una de las referencias más claras del rendimiento durante la sesión.

Quién fue el más rápido en la clasificación

La pole position para la carrera Sprint quedó en manos del británico George Russell, piloto de Mercedes, que fue el más veloz de la tanda.

Con ese resultado, Russell partirá desde la primera posición en la carrera corta del fin de semana.

Mientras tanto, Colapinto deberá intentar revertir la jornada negativa en las próximas actividades del fin de semana. Tras la clasificación, el propio piloto resumió sus sensaciones con una frase breve y contundente: “Fue bastante malo”.

El argentino tendrá una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento tanto en la carrera Sprint como en la clasificación principal del Gran Premio, donde buscará acercarse a los tiempos de su compañero y recuperar terreno en el competitivo escenario de la Fórmula 1.