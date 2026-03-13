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Frustración total: el fuerte diálogo de Colapinto con su ingeniero tras quedar 16° en la clasificación Sprint en China

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 de la clasificación Sprint del Gran Premio de China y protagonizó un intercambio directo con su ingeniero mientras analizaban el rendimiento del auto.

Frustración total: el fuerte diálogo de Colapinto con su ingeniero tras quedar 16° en la clasificación Sprint en China

La clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China dejó un momento de tensión y autocrítica para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine finalizó en el puesto 16 y quedó eliminado en la Q2, lejos del rendimiento de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que logró ubicarse séptimo.

Leé también Franco Colapinto no encontró ritmo en Shanghái: el resultado en la clasificación Sprint que preocupa en Alpine
REUTERS/Maxim Shemetov
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Reuters

Apenas terminó la sesión, salió a la luz el diálogo que el piloto mantuvo por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, en el que ambos analizaron el resultado de una jornada complicada en el Circuito Internacional de Shanghái.

La conversación reflejó el clima dentro del equipo tras una clasificación en la que el argentino no pudo encontrar el ritmo necesario para avanzar a la última tanda.

Qué se dijeron Colapinto y su ingeniero tras la clasificación

Una vez confirmada la eliminación en la Q2, Barlow fue directo al comunicarle la situación al piloto.

“Lamentablemente estamos afuera”, le informó el ingeniero británico por radio.

En ese intercambio también le dio un punto de referencia interno dentro del equipo para analizar el rendimiento del auto. “Pierre hizo 1:33.4 en su segundo tiempo de vuelta”, agregó, en alusión al registro que permitió a Gasly meterse entre los diez mejores.

La respuesta de Colapinto reflejó la frustración del momento. El argentino buscó entender dónde se encontraba la diferencia con su compañero y pidió más detalles sobre su rendimiento.

“¿Dónde es que pierdo tanto?”, preguntó el piloto mientras analizaba su vuelta.

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Cómo fue el rendimiento de Colapinto en la clasificación Sprint

La jornada en Shanghái no fue sencilla para el argentino. En la clasificación Sprint terminó en el puesto 16, lo que lo dejó fuera de la pelea por las primeras posiciones y lo obligará a largar desde atrás en la carrera corta.

El contraste dentro del equipo Alpine fue evidente: mientras Colapinto quedó eliminado en la Q2, Gasly logró una buena clasificación y partirá desde el séptimo lugar de la grilla.

La diferencia entre ambos marcó una de las referencias más claras del rendimiento durante la sesión.

Quién fue el más rápido en la clasificación

La pole position para la carrera Sprint quedó en manos del británico George Russell, piloto de Mercedes, que fue el más veloz de la tanda.

Con ese resultado, Russell partirá desde la primera posición en la carrera corta del fin de semana.

Mientras tanto, Colapinto deberá intentar revertir la jornada negativa en las próximas actividades del fin de semana. Tras la clasificación, el propio piloto resumió sus sensaciones con una frase breve y contundente: “Fue bastante malo”.

El argentino tendrá una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento tanto en la carrera Sprint como en la clasificación principal del Gran Premio, donde buscará acercarse a los tiempos de su compañero y recuperar terreno en el competitivo escenario de la Fórmula 1.

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