En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto no encontró ritmo en Shanghái: el resultado en la clasificación Sprint que preocupa en Alpine

El piloto argentino no logró avanzar más allá de la Q2 en la clasificación Sprint del Gran Premio de China, mientras que su compañero Pierre Gasly se metió entre los diez mejores.

REUTERS/Maxim Shemetov

REUTERS/Maxim Shemetov

La actividad del Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, comenzó con la clasificación para la carrera Sprint en el Circuito Internacional de Shanghái. En esa sesión, el argentino Franco Colapinto no logró encontrar el ritmo necesario y finalizó en el puesto 16°, por lo que partirá desde esa posición en la prueba corta del fin de semana.

Leé también Preocupación en Alpine: el jefe del equipo reveló el problema del auto de Colapinto que no podrán resolver antes del GP de China
preocupacion en alpine: el jefe del equipo revelo el problema del auto de colapinto que no podran resolver antes del gp de china
2026-03-13T054144Z_1855468581_UP1EM3D0FTIPL_RTRMADP_3_MOTOR-F1-CHINA

REUTERS/Maxim Shemetov

El piloto del equipo Alpine quedó eliminado en la segunda tanda clasificatoria (Q2) y terminó muy lejos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien tuvo una actuación destacada al ubicarse séptimo y asegurar su lugar entre los diez primeros.

Qué pasó con Colapinto en la clasificación Sprint del GP de China

Durante la sesión clasificatoria, Colapinto logró avanzar en el primer tramo de la qualy y superó a varios rivales. En ese parcial quedó por delante de los autos de Cadillac, Aston Martin y Williams.

Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar lo suficiente sus tiempos y quedó fuera de la pelea por los primeros puestos. La diferencia con Gasly fue significativa: casi un segundo (0.922), una brecha que reflejó el contraste entre el rendimiento de ambos pilotos de Alpine en esta tanda.

De esta manera, el argentino deberá afrontar la carrera Sprint desde la 16ª posición en la grilla.

Quién se quedó con la pole position para la Sprint

El mejor tiempo de la clasificación fue para el británico George Russell, piloto de Mercedes, que se aseguró la pole position para la carrera Sprint.

Russell largará desde el primer lugar de la grilla escoltado por su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. El tercer puesto quedó en manos del actual campeón del mundo, Lando Norris, piloto de McLaren.

Cómo fue la actuación de Gasly en Shanghái

La contracara dentro del equipo Alpine fue la actuación de Gasly. El piloto francés redondeó una clasificación muy sólida y terminó en la séptima posición.

Ese resultado le permitió ubicarse por delante de los pilotos de Red Bull Racing, entre ellos el neerlandés Max Verstappen, que finalizó octavo, y el piloto Isack Hadjar, que terminó décimo.

Grilla de tiempos en la clasificación de la Sprint del GP de China

image

(X@F1).

Cuándo se corre la Sprint del Gran Premio de China

La carrera Sprint del Gran Premio de China se disputará este sábado a las 00.00 (hora de Argentina). La prueba corta forma parte del formato especial del fin de semana y definirá la grilla de partida para la carrera principal.

La transmisión del evento estará disponible en directo a través de la plataforma Disney+ y del canal Fox Sports.

Para Colapinto, el desafío será intentar recuperar posiciones en un circuito exigente como el de Shanghái y acercarse a la zona de puntos en una carrera que suele ofrecer oportunidades estratégicas y maniobras de sobrepaso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Pierre Gasly
Notas relacionadas
Franco Colapinto anticipó un GP de China difícil y alertó por los problemas en las largadas de la Fórmula 1: "Va a ser..."
La curva de 270 grados y la recta de 348 km/h: el desafío que espera a Colapinto en el GP de China
Fórmula 1 en alerta: el fuerte reclamo de McLaren tras la arriesgada maniobra de Franco Colapinto en Australia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar