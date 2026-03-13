Franco Colapinto no encontró ritmo en Shanghái: el resultado en la clasificación Sprint que preocupa en Alpine

Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar lo suficiente sus tiempos y quedó fuera de la pelea por los primeros puestos. La diferencia con Gasly fue significativa: casi un segundo (0.922), una brecha que reflejó el contraste entre el rendimiento de ambos pilotos de Alpine en esta tanda.

De esta manera, el argentino deberá afrontar la carrera Sprint desde la 16ª posición en la grilla.

Quién se quedó con la pole position para la Sprint

El mejor tiempo de la clasificación fue para el británico George Russell, piloto de Mercedes, que se aseguró la pole position para la carrera Sprint.

Russell largará desde el primer lugar de la grilla escoltado por su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. El tercer puesto quedó en manos del actual campeón del mundo, Lando Norris, piloto de McLaren.

Cómo fue la actuación de Gasly en Shanghái

La contracara dentro del equipo Alpine fue la actuación de Gasly. El piloto francés redondeó una clasificación muy sólida y terminó en la séptima posición.

Ese resultado le permitió ubicarse por delante de los pilotos de Red Bull Racing, entre ellos el neerlandés Max Verstappen, que finalizó octavo, y el piloto Isack Hadjar, que terminó décimo.

Grilla de tiempos en la clasificación de la Sprint del GP de China

image

(X@F1).

Cuándo se corre la Sprint del Gran Premio de China

La carrera Sprint del Gran Premio de China se disputará este sábado a las 00.00 (hora de Argentina). La prueba corta forma parte del formato especial del fin de semana y definirá la grilla de partida para la carrera principal.

La transmisión del evento estará disponible en directo a través de la plataforma Disney+ y del canal Fox Sports.

Para Colapinto, el desafío será intentar recuperar posiciones en un circuito exigente como el de Shanghái y acercarse a la zona de puntos en una carrera que suele ofrecer oportunidades estratégicas y maniobras de sobrepaso.