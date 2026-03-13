Franco Colapinto no encontró ritmo en Shanghái: el resultado en la clasificación Sprint que preocupa en Alpine
El piloto argentino no logró avanzar más allá de la Q2 en la clasificación Sprint del Gran Premio de China, mientras que su compañero Pierre Gasly se metió entre los diez mejores.
REUTERS/Maxim Shemetov
La actividad del Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, comenzó con la clasificación para la carrera Sprint en el Circuito Internacional de Shanghái. En esa sesión, el argentino Franco Colapinto no logró encontrar el ritmo necesario y finalizó en el puesto 16°, por lo que partirá desde esa posición en la prueba corta del fin de semana.
El piloto del equipo Alpine quedó eliminado en la segunda tanda clasificatoria (Q2) y terminó muy lejos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien tuvo una actuación destacada al ubicarse séptimo y asegurar su lugar entre los diez primeros.
Qué pasó con Colapinto en la clasificación Sprint del GP de China
Durante la sesión clasificatoria, Colapinto logró avanzar en el primer tramo de la qualy y superó a varios rivales. En ese parcial quedó por delante de los autos de Cadillac, Aston Martin y Williams.
Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar lo suficiente sus tiempos y quedó fuera de la pelea por los primeros puestos. La diferencia con Gasly fue significativa: casi un segundo (0.922), una brecha que reflejó el contraste entre el rendimiento de ambos pilotos de Alpine en esta tanda.
De esta manera, el argentino deberá afrontar la carrera Sprint desde la 16ª posición en la grilla.
Quién se quedó con la pole position para la Sprint
El mejor tiempo de la clasificación fue para el británico George Russell, piloto de Mercedes, que se aseguró la pole position para la carrera Sprint.
Russell largará desde el primer lugar de la grilla escoltado por su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli. El tercer puesto quedó en manos del actual campeón del mundo, Lando Norris, piloto de McLaren.
Cómo fue la actuación de Gasly en Shanghái
La contracara dentro del equipo Alpine fue la actuación de Gasly. El piloto francés redondeó una clasificación muy sólida y terminó en la séptima posición.
Ese resultado le permitió ubicarse por delante de los pilotos de Red Bull Racing, entre ellos el neerlandés Max Verstappen, que finalizó octavo, y el piloto Isack Hadjar, que terminó décimo.
Grilla de tiempos en la clasificación de la Sprint del GP de China
(X@F1).
Cuándo se corre la Sprint del Gran Premio de China
La carrera Sprint del Gran Premio de China se disputará este sábado a las 00.00 (hora de Argentina). La prueba corta forma parte del formato especial del fin de semana y definirá la grilla de partida para la carrera principal.
La transmisión del evento estará disponible en directo a través de la plataforma Disney+ y del canal Fox Sports.
Para Colapinto, el desafío será intentar recuperar posiciones en un circuito exigente como el de Shanghái y acercarse a la zona de puntos en una carrera que suele ofrecer oportunidades estratégicas y maniobras de sobrepaso.