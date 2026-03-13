Atento, Colapinto: la revelación de Flavio Briatore que sacude a la Fórmula 1

Qué parte de Alpine quiere comprar Mercedes

La participación que busca adquirir Mercedes corresponde actualmente a Otro Capital, un grupo de inversión que ingresó al equipo en 2023. Ese fondo reúne a varias figuras conocidas del deporte y el entretenimiento, entre ellas los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, además del golfista Rory McIlroy.

En aquel momento, el grupo pagó 233 millones de dólares por esa participación. Sin embargo, el valor de la escudería creció con fuerza desde entonces y actualmente Alpine está tasado en alrededor de 3.000 millones de dólares.

Briatore explicó que el escenario todavía está abierto y que existen varios interesados en adquirir esas acciones. “Cada día es una situación nueva. En este momento tenemos tres o cuatro compradores potenciales. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, detalló.

Incluso mencionó que entre los interesados aparece el exjefe de Red Bull Racing, Christian Horner.

Qué rol tendría Mercedes si compra parte del equipo

Consultado sobre el impacto que podría tener esta operación dentro de la estructura del equipo y en el equilibrio político de la categoría, Briatore fue directo. Según su mirada, un accionista con ese porcentaje tendría un rol limitado en las decisiones estratégicas.

“Normalmente en una empresa, el 75% decide y el 25% es el pasajero. Esa es la realidad”, explicó.

Aun así, el dirigente reconoció que el modelo de colaboración entre equipos no sería una novedad dentro de la Fórmula 1 actual. “Red Bull ya ha sido un pionero en los últimos 10 o 15 años teniendo dos equipos en F1”, recordó.

¿Qué cambios recientes ya hizo Alpine?

El equipo con sede en Enstone ya había tomado una decisión estratégica importante de cara a la temporada 2026: abandonar la fabricación de sus propios motores y comenzar a utilizar unidades de potencia de Mercedes.

Ese movimiento fue una de las condiciones que Briatore estableció para regresar a la estructura de Alpine. Ahora, la posibilidad de que la marca alemana también ingrese como accionista agrega un nuevo capítulo a la reorganización del equipo.

Mientras las negociaciones continúan, el tema ya se convirtió en uno de los principales focos de atención dentro del paddock, en un momento en el que las estructuras deportivas y financieras de la Fórmula 1 atraviesan una etapa de profundas transformaciones.