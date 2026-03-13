En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto expresó su frustración tras quedar 16° en la Sprint de China: "Estoy..."

El piloto argentino de Alpine terminó 16° en la clasificación para la Sprint del Gran Premio de China y admitió que todavía intenta entender por qué no logró mejorar su rendimiento respecto a la práctica libre.

Franco Colapinto expresó su frustración tras quedar 16° en la Sprint de China: Estoy...

El arranque del fin de semana en el Gran Premio de China dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine finalizó en la 16ª posición en la clasificación para la carrera Sprint y no ocultó su desconcierto por el rendimiento mostrado en el Circuito Internacional de Shanghái.

REUTERS

El pilarense de 22 años llegó al trazado chino sin experiencia previa en esa pista y con muy poco tiempo de adaptación. La única sesión de entrenamiento disponible antes de la clasificación fue la práctica libre, en la que los pilotos también trabajan en la puesta a punto del auto.

En ese contexto, Colapinto intentó aprovechar cada vuelta para familiarizarse con el circuito y entender el comportamiento del monoplaza. Sin embargo, la mejora esperada entre la práctica y la clasificación no apareció.

Qué dijo Colapinto tras quedar 16° en la clasificación Sprint en China

Luego de la sesión, el argentino habló sobre las dificultades que enfrentó durante la jornada y reconoció que todavía intenta entender qué ocurrió con su rendimiento.

“Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo”, explicó en diálogo con ESPN, en referencia a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El contraste dentro del equipo fue marcado. Mientras Colapinto terminó en el puesto 16°, Gasly logró meterse entre los diez mejores y finalizó séptimo. La diferencia entre ambos fue de casi un segundo (0.922), una brecha considerable en una categoría donde cada décima puede cambiar varias posiciones en la grilla.

Por qué le costó tanto adaptarse al circuito de Shanghái

El propio piloto explicó que uno de los factores clave fue la falta de experiencia previa en el circuito chino. A diferencia de otros escenarios del calendario, Shanghái era un trazado desconocido para él.

Durante la práctica libre, Colapinto se ubicó en el puesto 15°, a menos de tres décimas de Gasly, que fue décimo. Ese resultado sugería que la diferencia entre ambos podía mantenerse relativamente corta, pero en la clasificación la distancia se amplió.

“Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué”, analizó.

Además del proceso de adaptación al circuito, el argentino también debió gestionar la energía de la unidad de potencia, un aspecto clave en la Fórmula 1 actual que influye directamente en el rendimiento del auto.

Qué espera Colapinto para la carrera Sprint

Tras una clasificación complicada, el argentino aseguró que el equipo deberá trabajar durante la noche para encontrar respuestas y mejorar el rendimiento del auto de cara a la carrera Sprint.

“Obviamente fue bueno conocer la pista hoy y tratar de entender un poquito más todo, pero me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana”, señaló.

La Sprint del Gran Premio de China se disputará en la madrugada argentina y será una nueva oportunidad para que Colapinto intente avanzar posiciones en un circuito exigente y seguir sumando experiencia en una pista que todavía está descubriendo.

