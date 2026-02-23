A24.com

La Justicia dictó una perimetral contra el exchofer de Mirtha Legrand para "proteger" a la diva

Tras la información de que Marcelo Campos había dado marcha atrás con la protesta frente a la casa de la hija de Mirtha Legrand, en SQP (América TV) revelaron que la decisión no fue personal, sino que llegó directamente desde la Justicia. Mirá.

23 feb 2026, 21:27
El conflicto entre Mirtha Legrand y su exchofer Marcelo Campos sumó un capítulo explosivo que ya tomó camino judicial. La diva decidió avanzar con una medida de protección y la Justicia le otorgó una perimetral que marca un quiebre definitivo en una relación laboral que durante años fue de absoluta confianza.

La noticia se conoció en SQP (América TV), donde leyeron al aire parte de la resolución oficial. Según detallaron, el fallo resolvió: “Hacer lugar a las medidas de protección peticionadas por el fiscal para resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre”.

A partir de esta decisión, Campos no podrá acercarse a menos de 500 metros de la conductora ni comunicarse con ella “por ningún medio, ya sea presencial, telefónico, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas”.

Pero la medida va todavía más lejos. En el programa remarcaron otro punto clave del fallo judicial: “Tiene prohibido mencionar a la señora Martínez de Tinayre en cualquier medio o red social y tampoco puede difundir fotos, videos ni archivos vinculados a ella”.

Incluso, según contaron en el ciclo, esta resolución habría frenado una protesta que el exchofer planeaba realizar frente al domicilio de la diva. La movilización se suspendió apenas fue notificado formalmente de la cautelar.

En medio del escándalo, también salieron a la luz audios de Campos, donde se lo escucha reclamar por su situación laboral: “Yo fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo. Recompónganme el sueldo y seguimos trabajando”. Y agrega con bronca: “Ellos se rieron de mí”.

Desde el entorno de Mirtha, en cambio, sostienen que la desvinculación no fue repentina y que existieron intentos de llegar a un acuerdo que nunca prosperaron. En el panel incluso deslizaron que habría conflictos internos que no salieron a la luz públicamente.

Lo concreto es que un vínculo de años terminó en una batalla judicial que hoy tiene a la diva bajo protección legal. La medida es cautelar y seguirá vigente mientras avanza la causa.

