La Justicia dictó una perimetral contra el exchofer de Mirtha Legrand para "proteger" a la diva

Incluso, según contaron en el ciclo, esta resolución habría frenado una protesta que el exchofer planeaba realizar frente al domicilio de la diva. La movilización se suspendió apenas fue notificado formalmente de la cautelar.

En medio del escándalo, también salieron a la luz audios de Campos, donde se lo escucha reclamar por su situación laboral: “Yo fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo. Recompónganme el sueldo y seguimos trabajando”. Y agrega con bronca: “Ellos se rieron de mí”.

Desde el entorno de Mirtha, en cambio, sostienen que la desvinculación no fue repentina y que existieron intentos de llegar a un acuerdo que nunca prosperaron. En el panel incluso deslizaron que habría conflictos internos que no salieron a la luz públicamente.

Lo concreto es que un vínculo de años terminó en una batalla judicial que hoy tiene a la diva bajo protección legal. La medida es cautelar y seguirá vigente mientras avanza la causa.