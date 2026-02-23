Quién fue el nuevo famoso eliminado de MasterChef Celebrity en una gala cargada de tensión

Tras la degustación final y varias devoluciones filosas, llegó el momento más temido de la noche. Contra todos los pronósticos, el jurado decidió eliminar a Andy Chango, quien aparecía como uno de los candidatos fuertes a avanzar lejos en la competencia.

Los eliminados hasta ahora en MasterChef Celebrity

Con esta salida, la lista de famosos que ya dejaron el reality sigue creciendo. Hasta el momento quedaron fuera: Jorge “Roña” Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.