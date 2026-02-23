A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INESPERADO

Quién fue el nuevo famoso eliminado de MasterChef Celebrity en una gala cargada de tensión

A solo 24 horas de una salida inesperada, el reality que conduce Wanda Nara volvió a sacudir la competencia con una despedida que generó polémica entre el jurado y los participantes.

23 feb 2026, 22:56
Quién fue el nuevo famoso eliminado de MasterChef Celebrity en una gala cargada de tensión
Quién fue el nuevo famoso eliminado de MasterChef Celebrity en una gala cargada de tensión
Quién fue el nuevo famoso eliminado de MasterChef Celebrity en una gala cargada de tensión

La competencia de MasterChef Celebrity (Telefe) no da respiro. Este lunes, en una nueva y sorpresiva gala de eliminación, uno de los famosos debió abandonar el certamen luego de una noche exigente, atravesada por desafíos técnicos y decisiones que no pasaron desapercibidas.

Bajo la conducción de Wanda Nara, seis participantes llegaron con el delantal negro y la presión al máximo: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, el “Chino” Leunis, Sofía Gonet “La Reini” y Andy Chango. Desde el balcón, observaban atentos quienes lograron salvarse esta semana.

Leé también

La indignación de Roña Castro con Wanda Nara por la promesa que no cumplió tras su paso por MasterChef

la indignacion de rona castro con wanda nara por la promesa que no cumplio tras su paso por masterchef

El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, impuso un reto de alto nivel: cocinar en apenas 60 minutos con carne Wagyu, uno de los cortes más exclusivos de la gastronomía japonesa.

Como si eso fuera poco, la producción limitó los ingredientes disponibles. Cada concursante debió elegir al azar una caja con productos asignados mediante un sistema de pelotas numeradas, lo que complicó aún más las estrategias en cocina.

Tras la degustación final y varias devoluciones filosas, llegó el momento más temido de la noche. Contra todos los pronósticos, el jurado decidió eliminar a Andy Chango, quien aparecía como uno de los candidatos fuertes a avanzar lejos en la competencia.

Embed

Los eliminados hasta ahora en MasterChef Celebrity

Con esta salida, la lista de famosos que ya dejaron el reality sigue creciendo. Hasta el momento quedaron fuera: Jorge “Roña” Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity

Lo más visto