Independiente Rivadavia se quedó con el triunfo ante el Rojo y festejó en Mendoza

El complemento tuvo un giro fuerte. Los cambios que dispuso Gustavo Quinteros modificaron el ritmo del partido y en pocos minutos Independiente pasó a ganarlo. Primero con una volea precisa de Gabriel Ávalos y luego con la definición de Matías Abaldo.

Era el escenario más adverso para el conjunto mendocino, que había hecho un buen primer tiempo y veía cómo se le escapaba el resultado. Sin embargo, lejos de desordenarse, sostuvo la idea y esperó su momento.

image

Sartori, el héroe de una noche inolvidable

Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente para la visita, apareció Fabrizio Sartori. El empate llegó tras una contra que encontró mal parado al fondo del Rojo y devolvió la confianza al local. A partir de allí, el envión anímico fue total.

El 3-2 definitivo volvió a tener al delantero como protagonista, capitalizando otro envío al área en una jugada que desató el delirio en las tribunas. Su doblete fue la síntesis perfecta de la noche: oportunismo, decisión y eficacia.

Incluso sobre el final la diferencia pudo ser mayor, pero el travesaño y las intervenciones de Rodrigo Rey evitaron que el marcador se estirara.

La victoria tiene un valor que excede el resultado. Independiente Rivadavia no solo derrotó a uno de los candidatos del torneo, sino que lo hizo mostrando personalidad para reponerse a un resultado adverso y aprovechando cada momento favorable.

En un campeonato parejo, estos triunfos suelen marcar el rumbo. Le permiten al equipo mendocino ganar confianza, afirmarse en su idea y mirar la tabla desde otra perspectiva.