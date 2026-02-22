Independiente Rivadavia firmó una de las victorias más importantes del torneo al derrotar 3-2 a Independiente en Mendoza, en un duelo cargado de emociones, cambios de dominio y definición abierta hasta el final.
Independiente Rivadavia protagonizó una noche inolvidable: derrotó 3-2 a Independiente en un partido cambiante, vibrante y cargado de emociones, para sumar tres puntos de enorme valor en el Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se quedó con el triunfo ante el Rojo y festejó en Mendoza (Foto: Gentileza Diario UNO)
El resultado no solo desató el festejo en el Bautista Gargantini, sino que además impacta de lleno en la tabla de la Zona A, porque el Rojo tenía la oportunidad de alcanzar a Estudiantes de La Plata en la cima y no lo logró. La Lepra, en cambio, sumó tres puntos que lo meten de lleno en la pelea.
El comienzo del partido mostró a la visita con mayor control de la pelota, aunque sin profundidad. Independiente Rivadavia fue más directo y golpeó en el momento justo: una salida rápida por la izquierda terminó en el centro de Sebastián Villa y la aparición de Alejo Osella para abrir el marcador.
Ese gol cambió el desarrollo. El equipo de Alfredo Berti se acomodó, ganó los duelos en el mediocampo y empezó a detectar los espacios que dejaba su rival, que nunca logró sostener el dominio inicial.
El complemento tuvo un giro fuerte. Los cambios que dispuso Gustavo Quinteros modificaron el ritmo del partido y en pocos minutos Independiente pasó a ganarlo. Primero con una volea precisa de Gabriel Ávalos y luego con la definición de Matías Abaldo.
Era el escenario más adverso para el conjunto mendocino, que había hecho un buen primer tiempo y veía cómo se le escapaba el resultado. Sin embargo, lejos de desordenarse, sostuvo la idea y esperó su momento.
Cuando el partido parecía inclinarse definitivamente para la visita, apareció Fabrizio Sartori. El empate llegó tras una contra que encontró mal parado al fondo del Rojo y devolvió la confianza al local. A partir de allí, el envión anímico fue total.
El 3-2 definitivo volvió a tener al delantero como protagonista, capitalizando otro envío al área en una jugada que desató el delirio en las tribunas. Su doblete fue la síntesis perfecta de la noche: oportunismo, decisión y eficacia.
Incluso sobre el final la diferencia pudo ser mayor, pero el travesaño y las intervenciones de Rodrigo Rey evitaron que el marcador se estirara.
La victoria tiene un valor que excede el resultado. Independiente Rivadavia no solo derrotó a uno de los candidatos del torneo, sino que lo hizo mostrando personalidad para reponerse a un resultado adverso y aprovechando cada momento favorable.
En un campeonato parejo, estos triunfos suelen marcar el rumbo. Le permiten al equipo mendocino ganar confianza, afirmarse en su idea y mirar la tabla desde otra perspectiva.